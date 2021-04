撰文: 黃梓恒 最後更新日期: 2021-04-15 17:45

名媛上山詩鈉與圈中不少人都老友鬼鬼,最近出任無綫電視副總經理(綜藝、音樂製作及節目)的曾志偉也是她相識多年的好友,原來兩人在16歲的時候已經相識,今日上山詩鈉在IG post出一張與志偉的合照慶祝他68歲生日,寫道:「人生咩叫愛啊?我16歲就識曾志偉,佢嘅愛係好大,我嘅愛都大。he is a very good man ! Love him so much ! happy bday ! 」

兩人已相識多年。(IG@上山詩鈉)

「最美星二代」上山詩鈉囡囡Hilary剛剛也踏入24歲,即睇佢嘅靚相:

