Jennifer Lopez與洋基名將A-Rod發聲明宣布分手：當朋友比較好

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-17 13:21

51歲美國天后Jennifer Lopez，3月尾被指與前美國職業棒球手、45歲紐約洋基名將A-Rod（Alex Rodriguez）情海翻波，雖然二人曾齊聲否認，但至4月16日終發聲明宣佈分手兼解除婚約，結束4年情。

Jennifer Lopez對上一次貼出與A-Rod（Alex Rodriguez）合照，係今年2月28日，當時表現仍相當恩愛。（IG：@JLo）

A-Rod 2019年於巴哈馬海邊向J-Lo求婚成功，不過受肺炎疫情影響，訂婚2年婚禮被迫一延再延。J-Lo二月上節目受訪時，曾鬆口自爆同A-Rod見過感情諮商：「我覺得這真的對於彼此的感情很有幫助。」3月13日《紐約郵報》引述消息來源指，J-Lo與A-Rod關係二月就已經降到冰點，源於二人婚禮一直無法舉行，有指分手導火線因A-Rod與30歲實境節目女星Madison LeCroy傳出緋聞有關。

Jennifer Lopez與45歲前紐約洋基名將A-Rod（Alex Rodriguez）2017年宣佈拍拖，2019年訂婚。（IG：@JLo）

美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）發表聯合聲明，正式證實兩人的分手傳聞，兩人在聲明中指出：「我們了解到，我們當朋友比較好，並且期盼維持朋友關係。我們將繼續在共同事業及計畫上合作，並且互相支持。」