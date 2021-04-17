NCT董思成被拍到深夜與兩女出遊　凌晨急道歉粉絲轟內地傳媒造謠

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-17 17:30

韓團NCT內地23歲成員董思成Winwin日前被內地傳媒拍到，深夜與兩名女生外出消遣的影片，因而登上了微博熱搜。今天（17日）凌晨4時左右，Winwin上傳道歉文解釋事件，令粉絲相當心痛炮轟內地傳媒造謠。

日前Winwin被內地傳媒拍到與兩名女生食飯見面，甚至消遣到深夜才回家的片段，報道公開後隨即登上微博熱搜。今天凌晨Winwin終於在與粉絲互動的聊天軟體中道歉，他講到：「真的非常抱歉，當天結束後只是和中戲同學一大幫人聚了一下，會調整好自己，調整好心態，讓大家擔心，真的感到非常抱歉。」解釋是同學的聚會，而且在場亦有其他男女在場。

NCT董思成Winwin日前被拍到與兩女生深夜外出。（微博/@威神V_董思成_WINWIN）

Winwin凌晨上傳道歉文並解釋事件，令粉絲心痛。（微博/@新浪娛樂）

見到Winwin道歉後，粉絲大感心痛，接連批評傳媒刻意造謠。粉絲表示Winwin已兩年沒有回到北京，所以特意與中央戲劇學院的同學見面聚舊，全程沒有親密身體接觸，最後亦是各自回家，但傳媒卻故意惡性剪輯影片，誤導大眾以為是單獨與女生的約會。此外對於偶像的私生活被廣泛報道，粉絲不希望再被放大，反而希望集中在作品上。

Winwin兼任NCT 127一員，現正集中在威神V的內地活動上。（Viu《K1頭條》）

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