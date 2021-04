昨日(16/4)是「熊心如」蘇韻姿(Andrea)的28歲生日,為隆重其事她特意盛裝打扮並到酒店留倩影。Andrea在IG上載一輯高貴優雅的照片並寫着:「This year, for my 28th birthday, I wanted to gift myself with a set of beautiful photos. New year, new me. Learning to love myself more and more everyday.(今年的二十八歲生日,想為自己送上一輯靚相。新的一年、新的自己,學懂一天比一天更愛自己)」。