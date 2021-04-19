律政強人｜李佳芯曾三度臨危受命　《BB來了》靠實力登視后寶座

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-19 00:00

由廖啟智、方中信主演的無綫（TVB）劇集《律政強人》（2016）最近在翡翠台深宵時段重播，當中首次擔正的李佳芯大獲好評，當年更一年多劇，成功奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》的「飛躍進步女藝員」。

李佳芯首次擔正做女一，連智叔都讚有潛質。（劇照）

但當年曾經傳聞李佳芯在《律政強人》卓宜中的角色原來是「執二攤」，而此角首選的演員是現職大律師的朱千雪。當年有傳言指，因為朱千雪要修讀法律所以觪演《律政強人》，不過朱千雪當時曾公開大方地澄清自己沒有收到劇集的通知，同時直認家人都喜歡李佳芯飾演的卓宜中，還笑言：「如果我演，我爸媽可能唔睇呢。」

朱千雪而家真係大律師！（IG圖片）

其實除了《律政強人》之外，傳聞李佳芯擔正的《與諜同謀》（2017），最初選角是楊怡；而《BB來了》的初選則是岑麗香，總共三次「執二攤」。雖然李佳芯曾三度「頂替」角色原型，但她的表現卻完全不似是「後補」，當中李佳芯更憑《BB來了》唐恬兒一角榮登《萬千星輝頒獎典禮2018》的視后寶座。

同場加映：律政強人︱李佳芯首擔任第一女主角 跳出「狐貍精」框架獲肯定

點擊下圖觀看李佳芯演過幾多次衰女人、狐貍精：