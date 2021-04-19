被指介入連詩雅戀情　傳黃嘉雯拍攝《把關者們》與陳家樂撻着

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-19 01:58

現年34歲的陳家樂（Carlos），自從2018年參演無綫劇集《逆緣》飾演「爺爺」鍾定國之後愈見入屋，近年可謂電視界和電影界兩邊走，頗為吃香，最近他既有電影《不日成婚》上映，亦再次參演無綫劇集、經已於今年2月煞科的《把關者們》，不過今日（19/4）竟然有報道指，他與劇中其中一位對手、2019年港姐冠軍黃嘉雯傳出緋聞。

今日有報道指黃嘉雯（左一）與陳家樂（右三）因為拍攝TVB劇集《把關者們》而傳出緋聞。（資料圖片）

其實自從陳家樂與余香凝2018年分手之後，一直沒有再公開自己的感情狀況，雖然2019年曾傳出與陳瀅與同居試婚，但二人均否認。及至2020年，又傳出與連詩雅因為一同參與拍攝無綫旅遊節目《12個夏天》而傳出戀情，隨後二人回覆傳媒時並沒有否認戀情，但指感情事不作回應。去到最近，有傳他與黃嘉雯因為合作劇集《把關者們》認識，雖然不是同一個組別，但都有對手戲，隨時日愈見熟落，更不時在社交平台互動，不過由於黃嘉雯早已承認與瑞士籍男友Matej拍拖3年多，對方更為她定居香港，不過報道指，最近她已沒有跟男友在網上公開放閃，結果反而令她與陳家樂的緋聞愈講愈似。

對於無端端傳出緋聞，黃嘉雯與陳家樂回覆傳媒查詢時皆表示不知何解會如此，前者更表示，沒有私下聯絡。（資料圖片）

對此，二人口徑一致，家樂指雖然他與黃嘉雯有拍劇，但兩人同場合作的場口不多，所以不明白為何會有緋聞。至於黃嘉雯則指出現緋聞好好笑，不理解為何會如此，又指自己只跟陳家樂在工作上認識，私下沒有聯絡。

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