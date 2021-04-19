美劇大數據｜科技助死人借屍還魂？《緝魂》勁燒腦成最強懸疑電影

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-19 20:00

過去幾年影視串流平台完全改變了觀眾的生活習慣，加上世紀疫情，全球民眾大多數都留在家中煲劇度日。根據華爾街調查，近4成受訪對象認為Netflix創造最出色的原創電影或影集，作為影視串流平台巨頭，Netflix憑每周都有新戲新劇上架，成為劇迷的主要煲劇平台。不過最近似乎沒有太多新劇上架，令大家頭痕煲咩好。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

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Behind Her Eyes｜結局震撼登多國榜首 為營造懸疑劇情欠緊湊

還記得2月上加的驚慄心理懸疑英劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）嗎？劇集靠燒腦的劇情引起網絡熱話，更持續登上多個國家的排行榜榜首。雖然劇情夠燒腦，但記者就認為劇集開首至中段似乎有點過於拖泥帶水，可能會令不夠耐性的觀眾棄劇。若縮短至4集或改成電影的話，效果可能更佳。如果喜歡這類夾雜着靈異、懸疑及愛情元素的題材，新上架的電影《緝魂》就必定適合閣下！

由張震、張鈞甯主演、《紅衣小女孩》程偉豪執導的《緝魂》，改编自科幻作家江波的短篇小說《移魂有術》。背景設定在不久的未來，主要講述患有腦癌的檢察官梁文超（張震飾）與妻子刑警阿爆（張鈞甯飾）在調查一宗富豪離奇被殺案的過程中，逐漸發現了背後隱藏的驚人秘密。當中涉及恐怖巫術、撞邪、錯綜複雜的混亂男女關係，還有複製靈魂等靈異概念。

Behind Her Eyes｜封近年最精彩懸疑劇 導演爆原裝結局更變態

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其實《緝魂》跟《三人要守密，兩人得死去》大致上的套路有點相似，同樣都靠命案和疑似出軌來連接戲中多個謎團貫穿。為了營造懸疑恐怖的氛圍，《緝魂》加插了不少恐怖畫面。如果將兩者比較，《緝魂》比起《三》較為出色，可能是因為故事限制在兩小時，除了節奏明快，當中亦沒有多餘的對白和刻意營造懸疑感的畫面。就算去到極為震撼和燒腦的結局，《緝魂》巧妙地靠畫面來交代，不像《三》般畫公仔畫出腸，讓觀眾留下空間慢慢思考。

《緝魂》登上香港點播排行榜的第5位。（Netflix截圖）

另外，張震為了飾演患有腦癌的檢察官，不但剃光了頭，還特別減了30磅。導演程偉豪曾在訪問中透露，對於張震一口答應要甩掉靚仔形象而非常感動，更公開讚賞張震作為演員為了角色付出這麼大的努力。最後張震用了三個月時間減掉30磅，體重下降至61.6KG，是高中的體重。提到減肥的過程，張震大呻痛苦，起初除了增肌減脂還要持續控制飲食，去到最後一個月每餐只能食沙律，還要做運動。這樣不只令張震抵抗力下降，更讓他容易感冒和上吐下瀉。

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