Chill Club頒獎禮評論 | 不只樂壇未死　是香港未死

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-21 06:00

ViuTV首屆樂壇頒獎典禮《Chill Club 推介榜年度推介20/21》周日（18日）圓滿落幕，當晚已在Facebook和Instagram獲得洗版式待遇。雖然同溫層的數據不可盡信，但看畢頒獎禮的觀眾也許感受到，一股樂壇新力量逐漸成形，這固然令人欣喜鼓舞的。 頒獎禮最成功之處，並非只是彰顯「音樂第一、攞獎第二」的精神，而是頒獎禮貼切地呼應了時下人心，為對疫情感到無力的香港人撥開雲霧，帶來一絲希望。

全晚唯一由得獎者表演的環節，是林家謙演繹「年度之歌」《一人之境》。（葉志明攝）

近年香港人聽開的廣東歌不外乎陳奕迅、容祖兒、張敬軒，各大頒獎禮流轉的都是熟悉的老臉孔，沉悶至極，許多樂迷都不禁捶胸頓足疾呼：「樂壇已死！」

直至最近有不少創新兼有性格的歌手嶄露頭角，如僅靠網絡宣傳成功累積人氣的搞怪歌姬Serrini；才華洋溢、從幕後走到幕前的唱作人林家謙；《亞洲星光大道》出身卻浮沉多年的陳蕾。另外還有從《全民造星》選拔出身的男子組合MIRROR；新勢力黃妍、陳凱詠；被稱為「樂壇遺珠」的葉巧琳、符家浚等等。

「樂壇未死」表演中的歌手，你又認識過多少位？（葉志明攝）

上述許多樂壇「新臉孔」礙於種種因素，不願或無法打入主流樂壇。但是，我們從頒獎禮可見，這些以往寂寂無名的歌手，原來有潛力成為新一代香港樂壇代表；原來就算不依靠唱片公司，他們都有能力、有資格在主流舞台佔一席位。

真正新一代的「年輕人偶像」獲獎，MIRROR人氣成員姜濤發表的感言口氣夠大，「最緊要多謝所有香港人，我既然攞得呢個獎我就唔講返之前啲嘢喇，我哋呢班後生仔、香港歌手，一定可以再次變成亞洲第一。」

姜濤在Chill Club頒獎禮上說︰「我今次唔會O嘴㗎喇！」（電視截圖）

或許有人會嗤之以鼻，認為這位21歲的年輕人未免過於狂妄，惟這番說話才是頒獎禮的精髓所在。觀眾之所以狂Like頒獎禮，其中一個最大原因，是它給予香港人一個原來「香港樂壇仲有救」的希望。這些不被「主流」所認可的歌手，原來都有得攞獎，吐氣揚眉，有一種勵志的快感。

MIRROR都係大贏家。（葉志明攝）

延伸來看，其實香港樂壇又何嘗不似如今的香港社會現況？疫情之下百業蕭條、前路茫茫，處處充斥着無法與之抗衡的無力感，社會一片愁雲慘霧，部分香港人對於打破現狀感悲觀，不就是像早年所謂的「樂壇已死」一樣絕望嗎？

但觀眾彷彿從頒獎禮攫取到一絲希望，樂壇還有人不願放棄，有心人不懈地堅持和努力，時機一到，原來鹹魚可以翻生，死水會泛起一波漣漪，黑夜會亮起一縷曙光。雖然只是一小步，可是這一小步，或許就是最關鍵的一步，這才是ViuTV首屆頒獎禮最動人、最振奮人心的時刻。

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