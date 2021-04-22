大整蠱｜陳敏之被燥狂戶主鐵鏈鎖屋潑火水放火　異常冷靜英勇救火

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-22 12:30

由農夫的陸永、C君與艾粒的Donald、少爺占四位一起主持的無綫綜藝節目《大整蠱》昨晚播出第3集，在重頭整蠱環節中，他們就請來了嘉賓黎諾懿幫手，聯手整蠱陳敏之。眾人出外景拍攝一輯假的《家居拯救隊》，屋主是一對素人扮演的瘋狂夫婦，兩人一開始已經鬧交，女主人表示不想拍攝，全程黑面，且一度下逐客令，夫婦間火藥味十足，現場的敏之不禁露出一面錯愕。

今集的整蠱目標係陳敏之。(節目截圖)

其後敏之又疑似整爛了櫃門，她即時不敢再郁櫃門，又好醒目地讓黎諾懿代勞，接着她又摷出了男主人收藏的性感寫真集，令她一面尷尬表示：「呢個出唔到街喎！」。夫婦因為寫真以及一個手袋再爆發罵戰，兩人情緒開始失控，男主人更突然表現火爆憤然離家。黎諾懿跟隨男主人在外面，敏之則留下陪伴和開解女主人。未幾，男主人竟然用鐵鏈鎖住屋企鐵閘兼向屋內的敏之等人潑假火水，繼而在門外扮放火，煙霧攻入屋內。面對如此情況，敏之依然能夠仍保持冷靜，一馬當先走到門前查看，又拿膠盆裝水去淋火，變身Superwoman，展現出勇敢和機智的一面。到最後真相揭開，敏之即表示：「我都知你哋玩我架喇。」

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