世界地球日主題為修復地球　精選6套紀錄片反思人類如何善待環境

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-22 18:00

受新冠肺炎疫情的影響，人類減少活動變相減少環境污染，更讓頻臨絕種的動物繁殖率上升，地球正好給大家一個機會去反思人類多年來對地球造成的破壞。適逢今日是「世界地球日」（Earth Day），51周年的主題正是「修復我們的地球」，現在就精選有關環境和動物保育的紀錄片，讓大家仔細看看地球最真實的畫面。

全球暖化正加速發生，紀錄片《全球致命氣候 》（The World's Deadliest Weather）講述世界各地的自然災難，𩗗風、海嘯、叢林大火等，所有慘絕人寰的第一手故事。在13集中，觀眾能看到災民飽受有史以來最極端殘酷天災意外的慘況，並細看這些真實的畫面。

《The Age of Nature》。

《大自然史記 》（The Age of Nature）以嶄新視角觀看人類與大自然的關係，還有我們對自然的影響及環境的運作方式，並講述我們如何能幫助地球恢復生態平衡。紀錄片中蒐羅了各界激勵人心的貢獻者、罕見的珍貴資料、和世界各地的絕美風景影像，讓我們更深入了解大自然。

國家地理頻道製作的《瀕臨邊緣》（On The Brink）揭開了印度自然世界的隱世美景，探索鮮少在電視出現的物種與棲息地。每集都有當地保育學家幫助觀眾了解，為何原本數量眾多的動物如今卻變成瀕臨絕種。

受全球暖化影響，西伯利亞的永凍層逐年升溫並漸漸解凍，許多失落的冰河期動物遺骸因此重見天日。BBC製作的《失落的冰河期巨獸》（Lost Beasts of the Ice Age）紀錄了科學家和象牙獵人攜手合作深入永凍層，發現許多保存狀態良好且令人驚嘆的古代遺骸。其中包含了長毛猛獁象、完整的穴獅幼獸及神秘的狼頭。科學家要從這些遺骸中採集樣本，希望能取得復活長毛猛獁象所需的遺傳物質 DNA。

《Current Sea》。

《海洋保衛戰》（Current Sea）緊隨記者Matt Blomberg和海洋活動家Paul Ferber，見證他們如何創建海洋保護區，並打擊無休止的非法捕魚潮。在此過程中，新一代的柬埔寨環保主義者受到鼓舞，為他們的人民創造更好的生活。

《A Perfect Planet》。

BBC製作、David Attenborough聲音導航的《完美星球》（A Perfect Planet）主要探索地球這個奇蹟之地，以精雕細琢的拍攝技巧來紀錄地球上最壯觀的棲息地。 這個驚人的節目揭開了我們如何與珍貴星球的力量和脆弱連結在一起，以及我們如何保護這種不穩定的平衡。有興趣的觀眾可以在Now TV或「Now Player 隨身睇」app收看。