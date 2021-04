撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-04-22 14:45

亞洲天王周杰倫 (Jay) 出名非常愛錫老婆仔女,是個好丈夫兼好爸爸,他的女兒小周周是他的小主公。昨日Jay於IG出post分享了小周周的專屬城堡,他post了一張靚相並以英文留言表示:「I created a pink castle for my little princess! But, why is the castle pink? Coz I love pink too (我做了一個粉紅色的城堡給我的小公主,但是,為甚麼是粉紅色?因為我也喜歡粉紅色。」愛女之情滿溢。這亦令他的豪宅一角曝光了,相中窗外絕美的靚景更成為了網民的焦點,窗外對着無敵大海景,飽覽日落景緻,美得令人目眩神迷。

周杰倫好錫老婆昆凌以及一對仔女。(昆凌ig)

