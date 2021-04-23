【盼你賞面】陳國坤四演李小龍　對偶像暗生憐憫：高處不勝寒

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-23 15:00

周星馳對陳國坤的動靜要求極高，要跟足偶像李小龍。（《少林足球》劇照）

陳國坤近年北上工作，呢日接受楊盼盼邀請擔任《盼你賞面》嘉賓，席間大談對偶像李小龍的感受，雖然未見過李小龍真人，但因為一套《精武門》，他就自此對李小龍著迷，他說：「龍哥（李小龍）對我由細到大嘅影響都好特別，細個因為佢，我會周身郁，好有表演慾，到大個咗開始睇佢嘅書，慢慢會鍾意佢嘅世界、佢嘅價值觀，我個人都變得好有正義感。」

陳國坤近年北上工作，呢日接受楊盼盼邀請擔任《盼你賞面》嘉賓，席間大談對偶像李小龍的感受。

入行多年以來，陳國坤演過四次李小龍角色，其中《李小龍傳奇》令他有最大體會，他表示：「拍攝七個月好享受，演了李小龍一生，更加了解李小龍的其他細節，感覺就好似佢陪住我拍咁，對佢嘅了解都一日比一日熟。拍完《李小龍傳奇》有少少憐憫佢嘅感覺，發覺佢原來好無助、高處不勝寒。」而提到在《葉問3》、《葉問4》中所演的李小龍，陳國坤指：「《葉問4》係我所演過的李小龍角色中最滿意嘅一個，記得之前《葉問3》，拍完一場踢腳戲之後，行過聽到八爺（袁和平）講『小龍（陳國坤花名）啲腳都係差啲』我聽到好大打擊，即刻同八爺講對唔住，話我會將腳練好。」

入行多年以來，陳國坤演過四次李小龍角色，其中《李小龍傳奇》令他有最大體會。2008年首播的《李小龍傳奇》，曾讓陳國坤紅遍全國，成為了央視八年最高收視節目。（圖片擷取自http://bit.ly/2XqRtMk）

此外，節目中陳國坤又感謝周星馳，能夠參與《少林足球》、《功夫》令他知名度大增，他說：「簽咗八年，拍咗兩部電影，比好多人拍廿、三十部更有用，首先是得到人哋對自己嘅認知及認可，而且在拍攝過程中又吸收到好多嘢，兩套戲嘅角色都令觀眾有記憶。」

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