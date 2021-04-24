吳若希大女Giselle四歲生日　窩心對話感動網友：我好掛住媽咪

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-24 13:15

Jinny吳若希大女淼淼（Giselle）4歲啦﹗（IG：@jinnyng）

Jinny吳若希下個月先29歲，但已經係兩個小朋友嘅媽媽，大女淼淼（Giselle）日前4歲生日，佢同老公何兆鴻（Alex）帶囡囡到星級酒店Staycation，精心準備佈置及GISELLE字樣生日蛋糕話：「今天是你四歲的大日子，你呱呱落地的樣子我還很清晰記得，一眨眼，你已經變成了一個小姑娘，這位小姑娘，請你繼續用你的笑容面對一切的挑戰。只想你記得，尋找快樂的真理。所謂理想，隨你所想創傳奇。我會繼續在你背後守護你，我愛你Giselle！也謝謝各位對小女的愛戴﹗」

Jinny吳若希分享囡囡淼淼（Giselle）窩心對話﹗（IG：@jinnyng）

另外Jinny喺另一個IG帳戶，分享囡囡生日前夕送佢返學時一席話：「你淡淡地問我︰『媽咪，你今天可以陪我一起學琴嗎？』我解釋給你聽樓下停車不方便，所以不能陪你上課，你聽罷懂事地點頭，問我會不會準時來接你，我答應你，一定會，然後就開心地聊起了其他無聊事！誰知道一見到老師，她便告訴我原來每次媽媽送你上學後，你都會跟她說『我好掛住媽咪』。我親愛的GiselleBB，媽咪好幸運，因為有你這個又乖巧又貼心的女兒～被妳需要的感謝實在太幸福。」