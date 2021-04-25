周家蔚美容生意跌四成　堅持兼顧事業家庭：學嘢補習盡量親自接送

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-25 14:00

周家蔚（Janet）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享營商之道。Janet四年前與教授護膚品調配的老師，於佐敦開設美容產品店，她坦言與老師合作無間：「我同老師合作得非常好！只係我老公成日話我唔容易相處，哈哈！因為舖頭大多數產品都係由老師親自研發出嚟，之後大家慢慢試驗、改良，過程中我會提出有需要改善嘅地方，老師亦會接受，大家慢慢成長！我哋最初得幾十款產品，到而家有近二百款，都係自己研發出嚟，成件事係好開心嘅！」

周家蔚（Janet）日前接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享營商之道。

談到疫情對各行各業打擊相當大，Janet亦感受甚深，她表示：「疫情期間生意跌咗四成，其實間舖唔算開咗好耐，點知運作開始成熟時就突然有個咁大嘅影響！但我覺得冇問題，仲撐得住，因為好多熟客都好支持我哋，所以我覺得口碑好緊要，有時客人會Send番啲相畀啲意見我哋，見到客人皮膚狀態嘅轉變，都令我好有滿足感！」

四年前周家蔚（Janet）開設美容店，坦言疫情下生意跌４成。

Janet與老公洪天明育有兩名兒子，被問到如何做到事業家庭兩兼顧，Janet謂：「其實當初我決定經營呢間舖，同老師講嘅第一個條件就係，我會以家庭為先，咁拍檔理解呢一點就OK！依家兩個仔平時學嘢、補習，我都會盡量親自接送，所以佢哋唔會投訴話冇時間陪佢哋！」