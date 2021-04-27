阿Sa蔡卓妍一星期內兩愛犬先後離世　「好多謝你呢16年嘅陪伴」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-27 16:47

阿Sa蔡卓妍係圈中出名嘅愛犬之人。（IG：@choisaaaa）

蔡卓妍曾擁5隻貴婦犬，狗爸爸荔枝、狗媽媽朱古力、大哥月餅、二姐冰皮、弟弟柚柚，另有一隻約瑟小栗子。繼14年朱古力離世後，上星期三（4月21日）阿Sa透露患有糖尿病嘅柚柚離世，點知呢日另一隻狗仔荔枝仔亦過身，令阿Sa悲痛莫名：「只係想你唔再痛苦，希望你原諒我哋嘅選擇，我哋遲啲再見。」

阿Sa蔡卓妍曾透露16歲大嘅荔枝仔患有腎衰竭。（IG：@choisaaaa）

阿Sa上月曾表示16歲大嘅荔枝仔患有腎衰竭，不時間斷性抽筋，需要打針防止。呢日佢貼出多張同荔枝仔嘅合照話：「我最聰明最乖嘅荔枝仔，你而家係唔係同朱古力同柚柚玩緊喇？媽媽好掛住你呀！好多謝你呢16年嘅陪伴，帶比我哋屋企咁多歡樂。雖然好唔捨得你，但我哋只係想你唔再痛苦，希望你原諒我哋嘅選擇，我哋遲啲再見，永遠愛你，永遠掛住你。」

5日前阿Sa蔡卓妍另一隻愛犬柚柚亦離世。（IG：@choisaaaa）

其實5日前阿Sa剛經歷另一愛犬柚柚離世，柚柚五年前開始患糖尿病，離開亦總算是解脫，阿Sa話：「兄弟姊妹裏面，你個樣同外型係最似媽媽『朱古力』嘅。每一次見到你我都會諗起『朱古力』，而家你走先一步，可以同『朱古力』團聚喇。終於唔使打針、唔使食藥，自由喇。」一星期內經歷2隻愛犬相繼離世，好友紛紛留言慰問阿Sa。