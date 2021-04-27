師父有請｜滕麗名憶起《真情》年代撞鬼：邵氏真係好猛

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-27 14:15

滕麗名（阿滕）、白彪和康華到清談節目《Master's Talk師父有請》講靈異事件。

由邵氏兄弟製作的清談節目《Master's Talk師父有請》近日滕麗名（阿滕）、白彪和康華做嘉賓，節目中談到圈中靈異事件，阿滕憶起當年拍攝《真情》的時候曾遇過靈異事件，她說：「拍《真情》年代，8至9廠附近個廁所好猛，話（靈體）好多年前邵氏年代已經喺度，當年成日通宵拍攝，男女廁黐住喺隔籬，但女廁塊鏡永遠都係滴水，男廁塊鏡永遠都係乾。」

阿滕續說在拍攝另一部劇集時候，剛好遇著服裝間關上門，因為服裝間一直都有觀音像照向洗手間，那一刻並沒有想太多，入洗手間後竟然看見鏡中還有另一人，阿滕強調當時她身邊是沒有人：「邵氏真係好猛，我每逢初一、十五就會見到有人拎住火盆去拜塊鏡。曾經喺凌晨2點開工準備埋尾，收音師話聽到有人吹口哨，咁就閂廠門啦，點知都係有聲，咁大家就話不如大聲少少就盡快收廠啦，後來係有人喺我耳邊吹。咁我都算啦唔想理，點知隔籬廠係張家輝開緊《騙中傳奇》，佢又喺度嗌救命，當時未到佢，佢大叫『有人喺我耳邊吹口哨呀』，呢單都幾爆，因為我哋兩個廠中間仲有化妝間，根本唔會係通到聲。」

同場加映

師父有請｜何雁詩賴慰玲大爆Staycation見盡蔡思貝「私處」

點擊觀看更多陳瀅的靚相：

+ 43 + 43 + 43

蔡思貝靚相：