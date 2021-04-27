Cammi謝芷蕙被貼街招追債　稱知道何人所為：不要鬼話連篇

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-27 17:16

𡃁模出身嘅謝芷蕙（Cammi）雖然近年已甚少幕前工作，但一向新聞多多嘅佢不時都會登上娛樂版。（IG：@cbbheree）

𡃁模出身嘅謝芷蕙（Cammi）雖然近年已甚少幕前工作，但一向新聞多多嘅佢不時都會登上娛樂版，由外貌改變修圖技術到富貴生活都成為焦點。繼年初Cammi被自稱前男友嘅S先生追討80萬元後，呢日又驚現街招同上佢同男友合照話係「老千情侶檔出沒」。

Cammi年初被S先生追討80萬，佢指對方係求愛不遂。（IG：cbbheree）

年初有位自稱Cammi前男友嘅S先生公開向佢追討80萬元，Cammi反指男方求愛不遂誣衊抹黑，又稱未曾借過錢及沒有與男方拍過拖，而親熱照全是醉後發生，對此毫無印象。

Cammi係P圖達人。（IG：cbbheree）

4月27日有人喺啟德一號附近見到多張街招，印有Cammi與男友打格照片，並寫上「老千情侶檔出沒」、「請畀返我血汗錢」等字眼。Cammi接受訪問時指知道係邊個人做，仲話對方一直以電話及其他帳號騷擾。同日下午4點左右Cammi發文話「尚在人間 就不要鬼話連篇」疑回應事件。

Cammi 喺4月27日下午發文疑回應街招一事。（IG：cbbheree）

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