撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-04-28 00:30

男子組合MIRROR人氣成員Ian(陳卓賢)昨日(27日)在IG曬出童年照。小時候的Ian臉部明顯圓碌碌,肥肥白白,有網友形容似足「墨魚丸」。雖然仍有嬰兒肥,但還可以見到Ian個尖下巴,臉部輪廓與長大後的模樣沒有太大分別。Ian僅簡單留言:「Hi there How are you?」網友都大讚十分可愛!

點擊看Ian童年相,以及其他型相:

+ 10 + 10 + 10

點擊看姜濤相: