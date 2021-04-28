蔡國威入行25年再報讀TVB藝訓班？「我真係有報名」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-28 17:24

TVB今日（14日）在將軍澳電視城一廠舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班》面試。（陳順禎攝）

TVB今日（14日）在將軍澳電視城一廠舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班》面試，吸引過千名面試者到場參加面試。通常都係有意參與幕前工作嘅素人參加，但呢日中午六合彩之子蔡國威，居然上載一張藝訓班面試邀請信，引來大批好友留言問佢係咪拍《大整蠱》，威仔接受《香港01》訪問時就話：「我係真係有報今年TVB藝員訓練班﹗」

蔡國威透露自己收到藝訓班面試邀請。（蔡國威FACEBOOK）

蔡國威上載一張4月28日藝訓班面試截圖，當《香港01》記者聯絡佢時，正喺電視城等待面試中，佢接受訪問時解釋原來係一場美麗誤會：「其實真係一個小誤會，我係真係有報今年TVB藝員訓練班，因為最初我見到報名表，有寫會有配音方面課程。因為平時我都有接啲旁白等工作，以為公司開配音班，本身諗住開多條路畀自己，以為讀完可以做配音員。到收到EMAIL邀請信先知係藝訓班中其中一樣會教嘅嘢，成件事好似好蠢好傻咁。所以我都唔知IN完之後會點，私下有同工作人員講係誤會但佢地都叫我返嚟IN咗先。」

蔡國威話呢件事真係好好笑，但佢都有聽話返電視城等面試了解一下。（蔡國威FACEBOOK）

一路講威仔自己都忍唔住笑出聲，其實佢應該係想報《好聲好氣》但報錯名，但佢都有好乖咁到場等候面試。對於曾志偉喺台上透露，將會將今屆藝員訓練班打造成一個真人騷：「好似《全民造星》咁！」蔡國威就話：「下係咩？真係要IN完了解成件事，其實我都唔知點解佢地一定要我返嚟IN，因為本身自己只想學配音。自己本身已經係藝員，身份有點奇怪，不過都返嚟了解一下先。」

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