現年30歲的前無綫(TVB)新聞小花陳嘉倩近日頻頻亮相ViuTV綜藝節目,不過表現卻遭到網民猛烈抨擊。今日(29/4),嘉倩BB在IG上載素顏校園風照片,穿上白色連身裙的她戴上眼鏡並寫着:「Don’t give up on your dreams. Keep sleeping. But good morning」。