撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-04-30 07:30

曾多次推出「散文寫真集」的簡幗儀(Lilian Kan)有「最美設計師」之稱,經常在Instagram、Facebook等社交網站貼靚相大派福利,昨日(29/4)她亦有出招,貼出一系列蝴蝶花紋裙的相片大騷長腿,提網友記得留意其設計的品牌有促銷活動。另外,之前Lilian亦有分享自己喜歡的顏色組合:「Navy and gold , one of my favorite colour combination. Well you know the others, Blue and white, peach and beige, Lilac and grey.(深藍色同金色係我鍾意嘅顏色組合,其他你都知道,就係藍色同白色、桃紅同米色、丁香紫同灰色)」,令粉絲了解她更多。

點擊下圖觀看相關圖片,以及Lilian的精選IG靚相: