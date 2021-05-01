蔡嘉欣自爆27歲生日收男友支票　「我啲生日禮物好現實」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-01 14:15

蔡嘉欣剛踏入27歲。（IG：@kayan.c）

2019年參選港姐入行嘅蔡嘉欣身兼多重身份，本身已經係KOL，又有開時裝店做老闆娘，不時拍片同大家分享。喺佢IG不時發現名牌手袋、名車等，上年仲手揸40萬現金去匯款被網友話佢炫富。4月27日係蔡嘉欣27歲生日，佢接受訪問時又再自爆收生日厚禮，連拿督之女莊思敏聽到都嘩嘩聲。

蔡嘉欣27歲生日獲男友送上大扎藍色玫瑰。（IG：@kayan.c）

蔡嘉欣喺IG曬大大札藍色玫瑰，生日後為《姊妹淘》開工時，獲一眾拍檔為佢以及5月生日嘅莊思敏送上蛋糕慶祝。蔡嘉欣接受訪問時話：「呢個係我好難得收到一紮花，你知唔知點解？（高八度）係因為情人節呢《姊妹淘》啲Group個個喺度曬自己另一半送嘅花，勁誇張，跟住我咪畀我另一半睇……施壓之後我就有花收喇！」

蔡嘉欣同iBanker男友愛得甜蜜。（IG：@kayan.c）

藍色玫瑰一向屬貴價花種，蔡嘉欣被問及男友仲有咩表示，佢嘅回應更令全場嘩然：「無啦我啲生日禮物好現實，全部都係折現寫張支票畀我（嘩聲四起），我年年都係咁樣㗎喎，都有5位數嘅。因為通常男朋友都買啲好奇怪嘅禮物，所以佢話不如我寫張支票畀你自己去買啦。」蔡嘉欣回應時一臉平常，但身邊嘅陳詩欣及莊思敏聽到都嘩嘩聲。

聽到蔡嘉欣生日收5位數支票，陳詩欣莊思敏等嘩聲四起。（IG：@kayan.c）

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Kayan曾拍片帶大家參觀自己的閨房，曝光兩大櫃名牌手袋。（影片截圖）

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