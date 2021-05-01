撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-01 21:00

知名啤酒品牌最近特意邀請時尚達人兼知名填詞人黃偉文 (Wyman Wong) 合作，聯手推出以「Good Taste with a Twist」為題的限量版禮盒，全球限量300套，極具收藏價值。

獨特的檸檬香氣是該品牌其中一個系列的 ”Twist”，Wyman則相信”Good Taste” 的“Twist” 來自作品中的細節，因此加入獨特的設計風格，將該系列昇華至更高層次。Wyman親自設計的特別版及充滿標誌性元素的兩個法國鬥牛犬座枱飾品； 整體設計概念採用油畫風格搭配品牌經典藍、白、紅顏色為主調，加入象徵檸檬的黃色作細節點綴，帶出「法國」、「寫意」及「高尚」的聯想，充滿藝術氣息且搶眼度十足的全新系列。

Wyman聯乘啤酒品牌推限量版禮盒全球限量300套，極具收藏價值。

為支持本地藝術發展及促進香港與法國之間的文化交流，該品牌特意將是次銷售的全數收益捐贈予本地的非牟利慈善組織法國五月藝術節（French May Arts Festival），讓大家可以擁有這獨特的法式藝術品同時能為慈善出一分力。

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