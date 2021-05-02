Angelababy帶仔仔機場現身　小海綿肥嘟嘟皮膚滑到似剝殼雞蛋

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-02 21:30

Angelababy(楊穎)演藝事業正在黃金期，但在事業與兒子之間，baby卻肯定傾斜向小海綿，去年她放棄錄影《創造營》總決賽，有傳就是因為要陪伴兒子，百分百是有仔萬事足，近日baby帶同兒子在上海機場現身，當時baby穿上白色襯衣，露出纖瘦螞蟻腰，小海綿不斷追著媽咪跑，樣子肥嘟嘟跟瘦削的爸爸黃曉明不太似樣，小海綿精靈可愛，入娛樂圈肯定大有前途。

baby視仔仔如珠如寶，緊張過演藝事業。(Angelababy IG)

近日網上流傳baby跟仔仔小海綿現身上海機場的影片，母子似乎趕著登機，baby推著個人行李，半行半跑，而隔著兩個身位距離，推著紅色行李箱的小海綿亦步亦趨，努力追上媽咪，baby一邊走一邊回頭等埋仔仔，當日baby打扮年輕，白色襯衣下露出纖瘦的水蛇腰，配上貼身牛仔褲，身材確是無可挑剔，而小海綿樣子較為圓潤，皮膚滑到似剝殼雞蛋，4歲人仔已長得甚高，差不多到達baby的胸下位置，baby見到兒子奔跑時的可愛樣子，也不禁露出慈母微笑，之後母子匆匆進入候機室後消失無蹤，baby如此愛錫仔仔，名副其實是好媽媽。

baby帶仔仔機場現身，小海綿皮膚超級滑溜。（影片截圖）

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