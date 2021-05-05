李我逝世︱真正一代紅「聲」　戰後麗的開咪人工暴升：買到十條街

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-05 20:09

人稱「播音皇帝」的李我（原名李晚景）逝世，終年99歲，著名傳媒人劉天賜在其個人Facebook平台確認摯友的死訊。 李我叔於二戰結束後踏足廣播界，憑其卓絕才華成為播音界的搶手貨，他於2003年曾分享自己當年離開廣州，南下香港，加入麗的呼聲，開咪一個月，訂戶人數急升兩倍，亦令其身價暴漲。「如果我識得剩錢，我諗我喺香港買咗十條街！」 撰文：游大東

李我叔當年是廣播界的搶手貨，薪酬極高。（影片截圖）

那是一個有才便有財的幸福時代。

一九四八年年底，李我叔二十七歲，他遇上第一個人生高峰，在廣州風行電台講述長篇廣播劇《慾焰》，故事圍繞孤兒蕭月白的人生跌宕，歷時半年，報紙同步連載127期，每個月又出版單行本，相當旺場，更吸引當時著名報人及作家任護花，出錢購買版權，並翻拍成電影《蕭月白》（1949），由張活游、白燕主演。

李我早年受訪時，憶述任護花向他購入版權的情景。「佢喺個袋上面攞咗張煙紙，即係拆咗個煙包，就喺張煙紙上面寫：『茲收到任護花先生購買李我先生《慾焰》一套拍電影，港幣……』，佢話你自己睇。一睇，原來係港幣六千蚊，嘩！嗰陣時我真係幾乎喊出嚟。」

李我叔早年接受港台訪問時表示，當年任護花用港幣六千元，向他購入《慾焰》的版權。（影片截圖）

但是他怎樣花那六千元？其妻子蕭湘在香港電台節目《文化樹下之我們的廣播人：李我、瀟湘》裏笑指：「佢差唔多一晚就消化晒佢！」何解？原來當年李我叔拿到這六千元之後，與一班「黐飲黐食」的嘍囉到夜總會尋開心，豈料沒人理會，他問大班（經理）：「喂，啲女去晒邊度？！」對方看不起他，指當時晚上七時還未到，所以統統未上班，「佢（李我）就火滾，梗係下面啲嘍囉又慫恿下啦！」於是將所有沒有客人的「發霉女」陪坐，並叮囑所有同伴，不可以跟這些小姐跳舞和談天，純粹「齋坐」，更不容許她們「過枱」，招呼其他客人。蕭湘說：「幾乎搞出事，收咗任護花六千蚊，結果使咗四千幾五千銀，仲買咗對玻璃絲襪畀我，嗰陣時好貴，二百蚊一對。」

到底當時李我有幾紅？李我叔於2008年受訪時說：「通街省港澳，都係我一把聲，乜嘢音樂都冇！」更癲在，有錢到有鋪「坐飛機落香港飲茶」的癮，中環的陸羽茶室、告羅士打酒店、香港大酒店等，他都去過，飲完茶就坐飛機返回廣州，準時於中午十二時半開咪。

李我叔是當年的一代紅「聲」，知名度極高，大受聽眾歡迎。（影片截圖）

使得到，也賺得到。李我叔於2003年出席「公共廣播75年」口述歷史座談會時，便分享自己1949年離開廣州，南下香港加盟麗的呼聲開咪之後，身價暴漲，因為李我叔就是金漆招牌，開咪頭一個月，聽眾訂戶數目已急升兩倍，全年更勁升六倍，以當時月費10元來計算，吸金力超級強勁。「（當時）幾多銀人工呢，我唔想講畀各位聽，好似我好自誇咁，若果我識得剩錢呢，我諗我喺香港買咗十條街，但係而家十個廚房都冇呀！」其後李我叔於澳門綠邨電台認識了何佐芝，1959年何氏創辦商業電台，高薪邀請李我叔加盟，他曾在訪問中承認，當時的薪酬，較時任港督葛量洪還要高。

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