法網伊人｜鄧浩光角色疑影射真實律師被追究　TVB公開道歉兼補救

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-02 23:00

由李克勤、郭可盈主演的2002年劇集《法網伊人》近日於無綫翡翠台深宵時段翻播，當年《法網》的成績非常好，全劇平均33點更是當年收視冠軍劇集，每集平均約有200萬人收看。但另一方面，《法網伊人》在當年卻惹上誹謗疑雲，最終道致TVB要就事件公開道歉，而且找謝天華為劇集重新配音。

鄧浩光在劇中飾演「鍾學祥」律師角色。（截圖）

「誹謗疑雲」從第七集開始，事源「鍾學祥」（鄧浩光飾）就一宗「口頭承諾」的案件上，設法為自己的當時人爭取權益時，不昔在法庭上揭發Cindy是變性人身份的事實，行為令觀眾討厭，形象負面。但其實「鍾學祥」原本設定是「鍾國昌」，事有湊巧，在現實中與一名中本港法律界同名同姓的律師鍾國昌撞名，最後對方為保名聲去函無綫追究，同時亦認為劇集內容有不足之處，表示不希望此類影片造成挖苦法律從業員的風氣。

鄧浩光的角色名與真人撞名，所以才改為「鍾學祥」，而當時鄧浩光表示自己接到劇本時並沒有收到指示要「模仿」任何人，相信事件只是巧合。（截圖）

雖然最後鍾國昌並沒有透露最後有否採取法律行動，不過雙方則有就事件達成協議，並無公開賠償細則，但事後TVB亦有在劇集播放前播放道歉啟示：「本片集並無意對鍾國昌律師作任何影射或低貶，而就劇中任何情節或人物角色對鍾國昌律師曾引起任何不安或不便，本台現向鍾國昌律師致深切歉意。」另一方面，劇組將「鍾國昌」改名為「鍾學祥」，亦有找謝天華為劇集再度配音。

當時資深製作人張堅庭曾表示，若劇集中的負面角色是扮演專業人士，例如律師，製作人員會按慣例會查閱有關專業的會員名錄、專業名單及其他資料，若發現角色中的名字與真實有同名同姓的人，就會更改角色的名稱。

謝天華要重新為《法網伊人》配音，亦深信TVB並不打算影射任何人。（截圖）

睇埋鄧浩光大隻相：

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