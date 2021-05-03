台女星荳荳受情困影響　IG放負網友勁擔心：對不起我快撐不下去了

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-03 13:30

二人的感情生活越鬧越大。（IG：dream.ho／IG：hoelaine1116）

台灣女藝人何紫妍（荳荳）與同為藝人的男友何孟遠的感情問題越鬧越大，何孟遠背著荳荳出軌，踏上另一位女藝人謝采玟（采子），而連日來女方的好閨密吳婕安（元元）和陳敬宣站出來炮轟何孟遠出軌，事隔多天男方反擊指二人是雙面人，與荳荳並不像明面上關係真的是這麼好朋友，經常在背後說說三道四，更指二人是「飯局妹」。

事情了解

台女星荳荳出軌男友IG出千字文 控訴閨蜜扮正義：自以為的道德

左邊元元，右邊陳敬宣。（IG：1105ya ／ IG：genieechan）

荳荳在昨天（3日）深夜終於在IG發布限時動態回應，她表示這一段日子其實是很努力過好的新日子，這事情發生在她身上真的是很受傷，如果現在沒有站出來為幫她說話的好姊妹說幾句，會很自責：「元跟陳陪伴我很長一段時間，這陣子沒有她們我絕對走不出來…但她們為了我，忍受大家的質疑，因為擔心我，替我出頭，講了好多話，我非常感謝她們」

荳荳好大壓力。（IG：hoelaine1116）

「我知道她們是我所喜歡的那種善良的人，不希望她們因為我的感情事件而受傷。針對她們錯誤的不實指控，我很心疼、很難過、希望大家不要因此對她們有所懷疑。」

直到今天早上，荳荳疑似因壓力太大，在IG又發布了多一個限時動態，令網友非常關心她的狀況，荳荳寫道：「剝奪我的感情再剝奪我的友情 我不知道我做錯了什麼事了 對不起 我快撐不下去了…」

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