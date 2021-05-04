法網伊人｜46歲劉綽琪曾闖荷里活發展　「肥妹」童照曝光超可愛！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-04 00:00

2002年劇集《法網伊人》近日於無綫翡翠台深宵時段翻播，雖然全劇有大量高顏值值女星，包括郭可盈、吳綺莉、胡杏兒等，但靚絕全劇的，正是有「律政處之花」之稱的方潔華，由劉綽琪飾演。

劉綽琪在《法網伊人》中是堪稱顏值最高。（微博圖片）

劉綽琪入行前曾到美國夏威夷留學，1997年以原名劉依清回港參加香港小姐競選，及後以藝名劉綽加入TVB，主力拍劇，亦有主持清談節目例如《犀牛俱樂部》及《K-100》。至2006年，劉綽琪轉投亞視，更擔正拍攝劇集《義無反顧》。2010年，劉綽琪進軍荷里活，亦曾參演當地作品及廣告。2018年，劉綽琪在接受TVB訪談節目《今日VIP》訪問曾透露自己並不太有好感：「佢哋好理論派，同埋你會好唔慣casting，試鏡係難過真正拍攝......同埋有啲大導演係唔直接同你講嘢，我拍過一部電影，唔開名喇，佢係同個pa講完，之後由個pa發放個信息出去，你會覺得好歧視吓，個階級觀念好重。」

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劉綽琪曾於2018年回流香港時改名為「劉倬琪」，之後在2019年再改回「劉綽琪」。（截圖）

其實在劉綽琪離港發展時，她幾經人生轉變。2015年，劉綽琪與外籍男友結婚，在結婚之前已經知道對方患癌，可惜丈夫在婚後兩年因癌症離世。

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2019年，劉綽琪曾因知識產權問題和諮詢律師發生糾紛，由告人變成被告，最終更閙上法庭閉門聆訊，亦因為請不到律師而需要自己辯護，接受訪問時曾自揭患上人格障礙症，需要定時服藥，而案情亦令她的病情更嚴重。

劉綽琪曾經透露過，自己在14歲時親眼見到媽媽上吊自殺，此經歷亦令她留下童年陰影。（劉綽琪Facebook）

不過，劉綽琪回流香港後亦暫時未見在幕前亮相，只是間中在社交網站分享近況，尤其關心社會以及愛護動物、保育等話題，從近照可見，現時46歲的劉綽琪依然保養得宜，無論身形和氣色都絕對不比十年前差。早前，劉綽琪亦分享了自己小時候的照片，連她自己都不敢面對以前是一名小肥妹！然而，不少網友都大讚肥嘟嘟的劉綽琪非常可愛，睇嚟唔只「每個肥仔都係潛力股」，每個肥妹都一樣係潛力股！

睇睇劉綽琪近照以及肥妹相：

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