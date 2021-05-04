任噏亂評｜吳偉豪疑似不雅片流出就要「雪」？　絕處未必係末路

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-04 08:00

無綫藝員吳偉豪（Ricco）有疑似不雅片段在網上討論區流出，流出一小時內就已在網上瘋傳，不過翌日TVB高層樂易玲小姐回覆傳媒時，就表示吳偉豪已經與家人漏夜到警署報案。事發後多日，疑似不雅片段事主吳偉豪依舊沒有公開澄清或者承認，而網民最關心的除了片段中的細節外，就最關心無綫會不會因此而「雪藏」吳偉豪。

吳偉豪近日有疑似不雅片段在網上討論區流出。（資料圖片）

就以馬賽為例，她在2008年參選香港小姐時，就獲傳媒封為「的骰桂綸鎂」的名，其後更同時奪得季軍及最上鏡小姐，與同屆的冠軍陳倩揚、亞軍張舒雅以及高海寧一同加入TVB發展。2010年開始更獲機會參演《女王辦公室》、《名媛望族》等劇集，而2013年11月，就爆出馬賽同性戀事件，否認傳聞後隨後再遭傳媒登出證據，「潛水」後亦令她形象大跌。時任無綫製作資源部總監樂易玲才下「雪藏」令，休假兩個月。

馬賽婚後甚少幕前工作，閒時於網上分享美容心得。（IG：@Sire731）

翌年7月份遭傳媒登出跳艷舞照片，停工超過三個月後也正式復工，獲機會參演劇集《東坡家事》以及擔任娛樂新聞國語台主持。可見無綫電視在多年前，對旗下藝人不雅照流出，會採取「先停工，冷靜一段時間，後再慢慢安排工作」的政策，務求將傷害減至最低。馬賽於2015年離開TVB，其實也只是因為發展不佳而不續約。

《愛·回家之開心速遞》中周嘉洛和吳偉豪飾演HEHE情侶。（截圖）

當然，你會話近年無綫被「雪藏」的人比比皆是，有2020年落選港姐廖慧儀，朱智賢、鄭俊弘、「大隻仔」麥凱程、林秀怡、黃心穎等，其中林芊妤（Coffee）更是直接與TVB直接解約。現今流出疑似不雅片段的吳偉豪的前景會如何，其實只取決於「嚴重性」和「涉事人是否被力捧」兩個準則。

吳偉豪以形象健康，大隻。（《愛回家之開心速遞》）

「雪藏」與否睇嚴重性

嚴重性，故名思義就是事件的嚴重程度，以及影響有多大。男女之間的緋聞屬正常新聞，不過牽涉第三者的話，就會較為嚴重，而牽涉有婦之夫或有夫之婦，嚴重程度就會急升。牽涉如醉酒鬧事，傷人、醉駕等案件，以過往TVB的處理手法，亦只需循從「冷靜、道歉、慢慢復出」三個步驟即可，而「冷靜期」亦即是大家所見的「雪藏」。不過「疑似吳偉豪不雅片段流出」就不完全屬於以上問題，其一，現時還未100%證實是他本人，其二，如果片中主角是他，吳偉豪亦只是受害人，片段流出亦他所願，拍攝的片段也是私人性質，TVB總不能因為他將私密影片傳給朋友，而要永不錄用吧？

吳偉豪今年才22歲，有大好前途。（Instagram@riccong）

涉事藝人是否受力捧都有關

他／她是不是被力捧當然有關，說的不是藝人本身，而是他/她對TVB的價值有多少。需知道培養一個藝人，背後除了時間外，投放的資源也「有數計」，藝訓班、工作機會、曝光率，通通也是無形成本。簡單點說，吳偉豪由2015年開始參演《愛·回家 (第二輯)》，TVB已在他身上投放了6年時間，6年時間其實足夠捧出一個一線男星有餘。近年備受力捧的他，在TVB小生荒的情況下，大有可能成為下任一線男星接捧人，再加上他在受歡迎的《愛回家之開心速遞》中擔任「香島大學」線重要角色，實在很難想像，繼周嘉洛暫別劇組之後，他的角色會被抽起。

由吳偉豪、焦浩軒、周嘉洛所組成的「島大三子」鬼馬搞笑，大受歡迎。（IG@skybananaaa）

不過，是否被無限期「雪藏」，還是取決於坊間對這位藝人復出的反應而定。復出後引起觀眾和網民撻伐或罷睇，TVB自然就會調整策略，「放多一陣」或者放棄。從客觀角度來說，吳偉豪一定不會被「雪藏」，最多就是避見傳媒一至兩個月，然後發一篇聲明，或者開一個交代事情起末的記者會，之後封口不談，讓事件沖淡即可。畢竟，香港人對娛樂圈的事是包容的。

同場加映：流出疑似「朱凌凌」吳偉豪12秒不雅片段 露體沖涼自摸一覽無遺

疑似吳偉豪12秒不雅片段：

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