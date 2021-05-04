MIRROR演唱會前夕聲帶出問題　Anson Lo：醫生建議停工三個月

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-04 22:30

MIRROR演唱會前夕，成員盧瀚霆（Anson Lo）聲帶出現問題，他表示呢幾日已盡量少說話。（葉志明攝）

人氣男團MIRROR將於5月6日（星期四）起一連六日舉行入行以來第二個演唱會，唔少鏡粉都十分期待。但繼日前姜濤在直播時自爆綵排期間暈倒後，成員盧瀚霆（Anson Lo）及Edan（呂爵安）亦相繼抱恙，情況令人擔心。



今日（4/5）Anson Lo與鄭欣宜、杜琪峯導演出席虛擬銀行發佈會時，聲線略顯疲態，休息期間亦不停飲水，他接受《香港01》訪問時透露原來聲帶出現問題：「醫生話可能因為最近用聲太多，所以都建議我兩星期唔好講嘢、停工三個月，但大家都知冇可能，於是佢建議除工作外唔好講嘢，所以我而家除咗踩台，都係用氣聲講嘢。」

日前在IG Story上透露情況。(影片截圖）

至於其他成員的身體狀況，Anson Lo表示由於排練時間唔多，所以有不時項目會重疊：「基本上全日都冇得休息，中間又要攝時間去Band rehearsal、試身，感覺好頻撲，所以大家都好似冇咩力氣，係好攰。」Anson Lo又表示曾打算為演唱會而操肌，無奈連休息時間都唔夠，他說：「我又冇覺得自己瘦咗，反而係肌肉少咗、冇咁大隻。擔心大家都覺得我瘦咗好似冇咩嘢睇，但瘦真係唔係我想要嘅嘢。」

Anson Lo喜與杜Sir及欣宜合作。（葉志明攝）

廣告中，Anson Lo首次與杜Sir合作，他仍記得拍攝當日，當杜Sir到場後，由於氣場太強，令所有人即時「硬軚」，而他後來趁休息時間上前作自我介紹：「好開心係杜Sir都知道MIRROR嘅存在，佢都讚我哋年輕有活力，可以帶到歡樂比佢，自己都好滿足。（有無請佢睇演唱會？）佢有話會去望一眼，睇一眼都已經好好。」

今個星期係母親節，但由於演唱會關係，Anson Lo預計無法與媽媽慶祝：「上一年都係，不過我會買花送去屋企比媽咪，同埋已經準備咗禮物，到時返屋企送比媽咪。」（葉志明攝）

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