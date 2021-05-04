法網伊人｜黃月明為首屆溫哥華華姐冠軍　美麗背後原來有驚人秘密

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-04 23:45

由李克勤、郭可盈以及謝天華等主演的2002年劇集《法網伊人》近日於無綫翡翠台深宵時段翻播，觀眾除了能重溫一眾主演19年前的舊貌之外，亦會發現多位「熟悉的陌生人」，昨晚為吳綺莉做按摩的Cindy（黃月明飾）就是其中之一。

+ 11 + 11 + 11

其實黃月明是1995年、首屆《溫哥華華裔小姐競選》的冠軍，翌年，黃明月更以溫哥華代表的身份來港參選《國際華裔小姐》，同屆的佳麗包括吳美珩、楊婉儀等。不過當年黃明月10強止步，而吳美珩奪得亞軍，冠軍由新加坡佳麗鍾秀枝奪得，香港代表楊婉儀則獲頒「友誼小姐」。

選美過後，黃月明加入了無綫電視主力拍劇，曾經參演過多部劇集包括《創世紀》、《陀槍師姐》、《十月初五的月光》以及《男親女愛》等經典劇集，可惜卻一直飾演閒角，未有發揮的機會，至2000年代中期，黃月明約滿離巢無綫，自此在娛樂圈絕跡，行事相當低調。

重溫《1996年國際華裔小姐競選》的精彩畫面：

+ 25 + 25 + 25

雖然黃月明在《法網伊人》的角色Cindy是能夠吸引所有男性目光，但實際上，Cindy是一名變性人，真相更加在法庭上被鄧浩光飾演的鍾學祥律師揭發，令所有男士大為驚訝！不過此事又再引發「鍾學昌事件」。

相關文章：法網伊人｜鄧浩光角色疑影射真實律師被追究 TVB公開道歉兼補救

原來Cindy係變性人。（截圖）

同場加映：法網伊人｜46歲劉綽琪曾闖荷里活發展 「肥妹」童照曝光超可愛！

睇睇劉綽琪近照以及肥妹相：