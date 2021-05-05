七仙羽變譚仔姐姐拍宣傳片　華麗轉身大放笑彈：我把口甜過個湯底

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-05 20:00

臨近母親節，譚仔雲南米線帶來10天限定滋味驚喜，推出蟲草花雞卷米線，更找來人氣一時無兩的七仙羽出招拍攝宣傳片，以流利譚仔話極力推介。化身「譚仔姐姐」的七師傅在宣傳片中與譚仔分店經理菊姐進行見工面試，以流利譚仔對答大放笑彈，七仙羽說：「我食嘢好講究，最愛係七小辣，先食四小辣，再加三小辣，加埋就七小辣。」

化身「譚仔姐姐」的七師傅在宣傳片中與譚仔分店經理菊姐進行見工面試，以流利譚仔對答大放笑彈。

七仙羽為求面試成功，力讚自己的優點更笑料百出：「我把口甜過你個湯底，實冧到唔少客人，最緊要食得開心姐。」最後，她更華麗轉身推介米線：「湯底好似你媽咪咁甜，蟲草花滋補養顏，食完包你哋似兩姊妹多過兩母女！」

對於是次拍攝宣傳片，七師傅坦言非常滿意酬勞，亦很享受整個廣告拍攝：「因為我單純同善良形象先被睇中，成個拍攝過程好開心，我覺得自己合乎資格做『譚仔姐姐』，相信食客見到我都食得特別開心。」

對於是次拍攝宣傳片，七師傅坦言非常滿意酬勞，亦很享受整個廣告拍攝。

曾在外國留學，取得碩士的七師傅，除了現職身心靈教學與電視節目主持工作外，同時又是暢銷小說作家、專欄作家，有中醫師資格和自然療法醫師資格等等，說到張張刀張張利，她表示學海無涯，最愛不同的嘗試：「女人係善變，最愛嘗試，我喺外國生活咗一段長時間，性格比較直接，我唔覺得自己有搞笑天份，只係講嘢比較真比較直，越認真越專業做事，都會變成一個笑話或笑片。」她直言帶給大家歡樂是開心事，明白香港人壓力大：「令到香港人輕輕鬆鬆，不論鬧我又好，笑我都好，絕對冇問題，我以講得一口流利譚仔話而自豪。」

點撃睇七師傅華麗轉身：