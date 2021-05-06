鍾嘉欣當年為供樓全身出疹照開工　馬浚偉爆：佢啲皮係裂開晒

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-06 12:34

鍾嘉欣於03年獲《溫哥華華裔小姐競選》冠軍，其後再勇奪《2004年度國際華裔小姐競選》冠軍並成為無綫藝人，一出道即獲力捧，參演處境劇《皆大歡喜》。肯搏肯捱嘅佢喺06年已經儲夠彈藥買入將軍澳6百呎單位，之後又在2011年以550萬買入新都城千呎單位。

鍾嘉欣入行兩年已經到樓，搏殺程度可想而知，連出疹出到甩皮都照開工。（影片截圖）

為咗孭起兩層樓，鍾嘉欣其實都付出不少。鍾嘉欣作客最新一集嘅嘅《緣來自咖啡 2》，她透08年拍攝《金石良緣》時，由於壓力關係導致全身出風疹，但依然唔敢出聲請假，「當時係由頭到腳、腋下、頸，肚臍，剩係得塊面無紅色嘢（疹），我喺廁所拉開件衫比楊怡睇，佢即時爆喊。」鍾嘉欣笑言當年劇接劇嘅原因係「平同捱得，所以好多機會，同埋我唔會say no」。馬浚偉表示與鍾嘉欣合作多年，印象最深刻係拍攝《金石》時，鍾嘉欣所有皮膚都爛晒，他說：「你係嚴重到全部有水泡，啲皮係裂開晒。但佢仲繼續拍喎，喺我面前甩皮，我叫你休息，但你喊晒話『我唔可以倒下來』佢真係傻架，我真係火都嚟，當時導演係財叔，我話我唔舒服，唔拍啦。然後佢先肯去睇醫生，我仲要幫佢搵埋醫生。」

馬浚偉話鍾嘉欣因為太純良，所以成日都好擔心佢。（影片截圖）

鍾嘉欣表示自己向來唔識表達自己，甚至而家已為人母，情況都係差不多。「我怕羞、又怕事，變成好易緊張、冇自信，就算入行16年，都會猶疑自己得唔得。」節目中，鍾嘉欣又提到結婚一事，係因為覺得自己已到適婚年齡。「我其實無諗太多，係跟著直覺去行，但當我做咗太太、一位媽媽之後，對我嘅成長係十級跳。以前可以自私啲，但婚後你要做男人背後嘅女人，要學點做呢個角色，要學點照顧仔女，喺佢哋身上睇到好多自己不足。」

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