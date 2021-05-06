天吶！你真高2︱新親子騷避開廣電局禁令　新疆萌娃撞樣迪麗熱巴

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-05-06 21:30

內地親子真人騷翻Hit，《天吶！你真高2》藝人帶小孩節目以另一個形式重新出發，就是可愛的素人萌娃跟明星搭檔，共同相處兼且要一起入廚，由於不是明星自己的子女，避過了廣電局的禁令，最讓人意想不到，是有位4歲新疆小女孩西西，眼仔碌碌，輪廓深邃，外貌竟然激似新疆四美之一的迪麗熱巴，俘虜不少粉絲。

新疆萌娃西西，有著維吾爾族美女的特徵。（節目微博）

明星親子真人騷《爸爸去哪兒》、《爸爸回來了》，由於甚受歡迎，長拍長有，直至被內地廣電局下禁令，指節目過度消費明星子女，對小朋友的成長產生影響，終於令這些真人騷要暫停拍攝。不過近日有一檔《天吶！你真高2》的萌娃真人騷播出，由藝人負責一天湊小朋友的生活，跟他們玩耍外，又要一起炮製美食，而節目中的萌娃就有劉一、西西、火龍果、小糖豆、苗苗、小糖等，而率先跑出的蘇薇拉(西西)，是來自新疆維吾爾族，擁有水汪汪大眼睛，皮膚白滑，而她的外貌更撞樣內地人氣女星迪麗熱巴，由於西西可愛度爆燈，深得藝人和觀眾歡心，絕對是明日之星。

林允教可愛女孩苗苗化妝，畫面溫馨。（節目微博）

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同場加映迪麗熱巴靚相：

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