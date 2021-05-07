法網伊人｜胡杏兒初出道即受TVB力捧　曾因壓力太大致輕微抑鬱

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-07 00:00

無綫（TVB）劇集《法網伊人》（2002）最近在翡翠台深宵時段重播，除了主演李克勤、郭可盈、謝天華和吳綺莉等勾起觀眾不少回憶之外，劇中飾演杜比比（Toby）亦記載了胡杏兒初出道的青澀樣子，令觀眾相當回味。

胡杏兒初入劇組已有較重要的「角色」。（劇照）

1999年，胡杏兒以19歲之齡參選《香港小姐》並奪得季軍而簽約無綫，然而當年在冠軍郭羨妮的高顏值對比之下，胡杏兒慘被評為「豬扒港姐」，不少人都向她撥冷水，對她的演藝發展不抱寄望。胡杏兒在卸任後即加入劇組，不斷獲安排參演劇集演出。幾乎一年有三套作品以上播出的她，亦用了短短三年時間，於2002年憑《法網伊人》獲提名當年的「飛躍進步女藝員獎」。期後，胡杏兒就獲TVB力捧，2003已經躋身主角級別，尤其《衝上雲霄》蘇 怡（Zoe）一角，令不少觀眾留下深劇印象。

然而，大概在2006年至2008年間，胡杏兒被指表情千篇一律的「浮誇」而慘遭網民批評，尤其她在《太極》（2008）的其中一個表情，被網友截圖與「石神」拼在一起而掀起一番討論，亦因此「石神」與漢語的一個生僻漢字「囧」字相似，自此胡杏兒就與「囧」字離不開關係，網民甚至為她取花名為「胡囧兒」、「胡囧囧」等帶嘲諷意味的稱呼。

重溫胡杏兒嘅「囧樣」以及參選港姐時「喜、怒、哀、樂」表演：

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雖然「囧」已成為胡杏兒的代名詞，但她的演技依然備受肯定，入行短短12年就於2011年憑《萬凰之王》中「佟佳·沅宛」一角奪得「視后」寶座，同年再憑《怒火街頭》中的王思苦拿下「我最喜愛的電視女角色」、亦是該屆「非凡風采女藝員」得主，成為三料視后。2015年，胡杏兒離開TVB後專心北上發展大受內地觀眾喜歡，而早前胡杏兒就在內地演技類綜藝節目《演員請就位》第二季中擊敗一眾實力派演員奪得冠軍，從惠英紅手中拿過獎項後，杏兒一度哽咽，直言這個機會等了21年：「我沒有想過有這樣的一天，所以我非常希望節目組一定要繼續辦下去，因為下一年我一定會叫我的好朋友們來參加，我可以來做助演。」

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在得獎之後，胡杏兒曾接受訪談節目《鲁豫有約有一日行》時分享自己的奮鬥經過，表示自己在入行初期的辛酸：「前期的那段拍攝的時期是不開心的，不能說是很enjoy的，很焦慮，可能真的是有輕微的抑鬱症的。吃也吃不好、睡也睡不好。一直就是被評價你的作品好不好，說你演的不好，沒演技啊、說你浮誇啊。」不過憑住杏兒的堅持和不斷努力，終於躋身中國冠軍的演員之列，實在得來不易！