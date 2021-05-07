BTS防彈少年團玩遊戲認唔出孫興慜　一次過爆笑得罪11位名人

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-07 20:00

紅爆全球的BTS防彈少年團最近與羅PD節目《出差十五夜》合作，首集大玩人氣遊戲「人物問答」時已笑料十足。Jimin認不出韓國國腳孫興慜令隊友都震驚外，7位成員更是一次就得罪11位名人！

「人物問答」是著名綜藝節目《新西遊記》的代表遊戲之一，參加者需根據照片在三秒內答出相中人的名字。雖然作為觀眾可能會覺得「咁都唔識？」，但只要實際玩過的人都認同其緊張感會令腦袋一秒空白！

BTS防彈少年團挑戰「人物問答」前信心滿滿！（YouTube截圖）

Jimin答不出孫興慜的名字後，被隊友完全拋棄。（YouTube截圖）

這次BTS防彈少年團首集就挑戰，雖然7位成員都有答對大部分名人的名字，可是偏偏Jimin就成為了「老鼠屎」，大膽至連韓國足球選手孫興慜都認不出，甚至被隊友離棄，一人默默跪在地上懺悔。不過V也不弱，奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和「Iron Man」羅拔唐尼也答錯，粉絲都笑言偶像一次就連續得罪了11位名人。

V的表現也不比Jimin不弱。（YouTube截圖）

一齊按圖睇BTS防彈少年團點樣玩到失控：

+ 63 + 63 + 63

同場加映：韓國福布斯名人榜｜BTS防彈少年團冧莊冠軍 孫藝珍排名跌至27位