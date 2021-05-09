法網伊人｜叫好叫座稱霸2002年　李克勤一直都係「收視保證」？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-05-09 23:00

由李克勤、郭可盈、謝天華和吳綺莉主演的無綫（TVB）劇集《法網伊人》（2002）最近在翡翠台深宵時段重播，相信不少都會捱眼瞓睇埋先捨得上床睡覺，而且每一幕都經典回憶湧現。雖然《法網伊人》是19年前的作品，但其實也是李克勤最後一部TVB劇集。當年收好叫座，除了成就了不少話題之外，亦成為2002年的劇集收視榜首位置，全劇平均33點，最高曾創下42點的佳績。

李克勤與郭可盈在《法網伊人》中飾演一對大受歡迎，二人亦於當年的《萬千星輝賀台慶2002》中都獲頒「本年度我最喜愛的電視角色」。（劇照）

克勤參演的劇集中，收最高的其實是《廟街·媽·兄弟》（2000），他在劇中擔任主角、飾演楊帶寶，劇中的拍檔包括梁漢文、黃淑儀、葉璇以及阮兆祥等，非常經典。而《廟街·媽·兄弟》在2000年以平均35點收視排名第四，最高曾試過42點。

除此之外，克勤亦有為TVB擔任主持，當中以《殘酷一叮》最為深刻，2005年初，李克勤與梁榮忠主持的《殘酷一叮》掀起了全城熱話，此選秀節目更成功捧紅了多位藝人或知名人士例如關浩揚、莫凱謙和喬寶寶等，而《殘酷一叮》的收視亦非常理想，一般都超過30點，當年於6月4日播出的第一季決賽《叮皇爭霸戰》更曾創下33點的一周收視冠軍紀錄。

《廟街·媽·兄弟》非常經典！（myTV SUPER）

到2012年，李克勤再次為TVB主持遊戲節目《決戰一分鐘》，同樣地在當年掀起了一番小遊戲挑戰熱潮，首集播出亦有30點。可惜後勁不繼，往後19集都介乎於19至29點收視之間。雖然《決戰》令克勤的「收視神話」破功，但克勤在TVB的作品幾乎都獲得大部分觀眾的支持和讚賞，即使是1999至2000年與梁榮忠主持的《勁歌金曲》亦非常受歡迎。

3. 【決戰一分鐘】 播出當時，不少人都有在家中模仿節目中的遊戲。由於它遊戲的設定比較簡單，只需幾樣道具又可以輕鬆玩到，網上亦有出現不少攻略及挑戰影片。再加上這個節目歡迎家庭觀眾參與，當時引起一時熱話。（圖片來源：微博）

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