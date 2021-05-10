MIRROR演唱會大獲好評　傳成功入紙頂替楊千嬅檔期開紅館騷

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-10 15:23

MIRROR一連六場「MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021」演唱會大獲好評。（IG：@mirror.weare）

人氣組合MIRROR一連6場演唱會嚟到尾聲，一眾鏡粉都高度評價呢次演出，大讚12子進步神速。由於九展場地較細加上限聚令只能開放75%位置，大批鏡粉紛紛集氣再開PART 2，呢日傳出有機會夢想成真，場地更可能係紅館﹗

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2年前鄭秀文紅館演唱會曾邀請MIRRO擔任嘉賓。（資料圖片）

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近日疫情放緩，演唱會亦陸續開騷，嚟緊莫文蔚、胡楓、黎明輪住喺紅館開唱。呢日有周刊指花姐早前露口風，想為近來氣勢如虹嘅MIRROR入紙申請明年初檔期，更與楊千嬅原來跨年騷重疊。

楊千嬅原定去年12月底舉行共6場「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」，因疫情延至今年，但有指佢已放棄檔期。

紅館聖誕跨年檔期一向爭崩頭，但因為種種原因呢個檔期連續四年都開騷唔成，包括劉德華、陳奕迅、楊千嬅都無法成功開騷。去年千嬅跨年演唱會告吹後，本來紅館方面答應可順延至一年，不過有指千緝嬅一方決定放棄檔期，以致MIRRO有機會冷手執熱煎堆，最開心應該係一堆鏡粉啦。

MIRROR演唱會精彩時刻：