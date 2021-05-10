2021香港小姐復辧準決賽出埠拍外景 曾志偉：唔會強迫佳麗打疫苗

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-05-10 19:57

由TVB舉辦的選美比賽《2021香港小姐》今天（10日）舉行全球招募記者會，為了隆重其視，TVB高層曾志偉、樂易玲、何麗全等都有出席，TVB更請來歷屆參選過的港姐到場，包括向海嵐、曹敏莉、楊思琦、馮盈盈、劉佩玥、陳曉華等。

好耐冇見過向海嵐。（梁碧玲攝）

志偉哥接受《香港01》訪問時候說：「其實《香港小姐》大家每年都會睇就唔使太過創新，最重要係想提醒大家《香港小姐》就係為香港選一個親善大使，一個美貌與智慧嘅香港小姐。」

志偉請到一眾《慧妍雅集》的成員來幫助今年參選的佳麗。（梁碧玲攝）

至於節目內容很多細節志偉哥說還未能公布，但形式將會有準決賽和決賽，因此今年會選多一點佳麗培訓，至於人數是多少，志偉哥直言要看質素：「希望等大家多了解今年嘅香港小姐，所以整個過程比較透明。可能50個，30個就開始培訓，去到準決賽20個，到決賽12個，不過暫時都未知道。」港姐外景是以往的傳統，但近年已取消有關環節，不過曾志偉考慮今年再安排到外地取景，有考慮旅遊氣泡的地點如新加坡，至於候選佳麗是否需要打疫苗，志偉稱不會強迫，佳麗自行選擇，但現在計劃很初步，未有任何定案。

志偉哥希望觀眾會看到香港小姐美麗一面。（梁碧玲攝）

歷屆《香港小姐》中，志偉哥曾在這選美比賽中擔任了很多次司儀這項工作，而被問到會否再擔任司儀工作，他說：「冇諗住，可能應該唔會，睇下點。」