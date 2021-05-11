東京奧運│奧運選手轉行做藝人　方力申最成功歐鎧淳曾拍電影

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-11 13:47

四年一度體壇盛事，東京奧運將於7月23日揭幕，政府於5月11日宣佈，已斥資成功購入東京奧運轉播權，交由5間電視台免費播放。運動員盡全力爭勝，亦有唔少人退役後加入娛樂圈做藝人，憑住堅毅不屈運動精神，轉換跑道繼續發光發熱。

方力申

當年方力申以「香港飛魚王子」之名加入娛樂圈，曾代表香港出戰奧運，擁有9項香港游泳紀錄，有2項紀錄200米背泳及400米個人混合四式21年來一直未被打破，要到2021年2項紀錄先後被後起之秀打破。小方亦曾於2004年為TVB遠赴雅典奧運擔任外景主持。

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歐鎧淳

女飛魚歐鎧淳（Stephanie），2016年出席里約奧運擔任港隊持旗手聲名大噪。其後有唔少廣告代言，更於電影《春嬌救志明》客串，入圍角逐第37屆香港電影金像獎最佳新演員。不過佢未有放棄游水，已於京奧、倫奧、里奧亮相嘅歐鎧淳，首度以A標殺入東京奧運，成為香港首個四度出戰奧運嘅女泳手。

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劉璇

曾於2000年雪梨奧運，代表中國隊奪得體操個人項目平衡木奪得金牌、體操個人全能銅牌、素有「璇美人」封號嘅劉璇，2008年奧運受聘香港TVB任賽場記者，自此留喺香港發展，2010年於TVB劇集《女拳》擔正第一女主角，2011年推出首張個人專輯《美麗的樣子》。之前於內地熱播劇《扶搖》中飾演非煙殿主一角，引起了網友熱議大讚演技。

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