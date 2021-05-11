鬼上你架車︱Carpool講鬼有笑位　監製親遇靈異經歷：我自己都驚

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-11 20:09

自問細膽，如無必要都不會看鬼片，去戲院貼錢買難受，23年前的《午夜凶鈴》相信是最後一套了。講鬼故或者靈探又如何？畢竟沒有過份設計的畫面和聲效，加上又沒有「天眼通」，根本不會在電視畫面裏看到甚麼「驚」喜位，所以繼ViuTV的《入住請敲門》系列之後，再嘗試挑戰日前於myTV SUPER上架、屬於邵氏兄弟國際影業出品、鄺家銘（Jim）擔任執行監製的全新節目《鬼上你架車》，且看「Carpool講鬼」有乜咁好睇。 撰文：游大東

監製阿Jim表示，《鬼上你架車》這個節目最初是由Donald與方力申獻計，加上他們轉數快、說話有趣，所以由他們擔任主持非常合適。（劇照）

阿Jim是資深電視製作人，有線電視出身，最初擔任體育台足球評述員，漸漸轉型成為節目主持，近年更出任節目監製，分別於不同平台出現：《大學五件事》、《自煮女人最漂亮》、《30分鐘大放餸》、《Fit開有條路》、《狗狗診療所》等等都是其製作公司的出品，而最新推出的《鬼上你架車》，則以主持和星級嘉賓一邊開車一邊講鬼故包裝，讓大家在車廂愈講愈驚，呢度講呢度散，唔准帶返屋企。

Carpool講鬼？唓，外國興咗好多年啦，美國有《The Late Late Show with James Corden》的「Carpool Karaoke」、韓國有《現場脫口秀Taxi》、泰國有《Friend Club》，就連now香港台亦曾於2014年推出林日曦、陳強和阿Bu主持的《電視節目有好多種》，《鬼上你架車》有乜咁創新？阿Jim承認：「一路開車一路傾偈，喺中外都出現咗好多年，唔好話電視，網上世界都好多，講真呢種模式的而且確唔係新鮮，但《鬼》係唔同，我哋就係Base On呢個原意，加咗講鬼，仲要係開心哋、好笑哋講鬼，我覺得係一個幾得別嘅事。」

何解會邀請Donald與方力申擔任主持兼「柴可夫」？阿Jim坦言，他倆根本就是提供節目點子的人，「條大橋正正係小方同阿奴提供，加上佢哋兩個都係轉數快、講嘢有火花有效果嘅人，所以搵佢哋做亦都好適合。另一方面，阿奴同小方喺創作上有好多參與，Creative方面提出好多諗法，甚至係拍攝期間嘅建議，我哋再Modify，今次唔係製作方做主導，呢個做法幾新。」有別於其他講鬼節目只得驚嚇，今次《鬼上你架車》增加了搞笑元素，非刻意為之，是對話期間自然衍生出來。

由Donald與方力申主持的《鬼上你架車》，逢周五於myTV SUPER上架。

「你都知阿奴同小方講嘢都Funny，啲嘉賓同佢哋都會有互動，所以一邊睇會一邊驚，但又會有啲搞笑同開心，有啲Gag位都真係幾好笑。」阿Jim自信的說，這是一個最好笑的講鬼故節目，不過他說節目拍攝期間，他親身經歷不止一次超自然反應，「記得有次喺將軍澳電視城，同胡鴻鈞一齊靈探，係道具房一啲比較少接觸嘅位置，無端端盞燈會自己着下眨下，去到嗰度我自己都驚，咁我覺得人不犯我，我不犯人，就唔理喇。」

效果如何呢？就以剛於上周五（7/6）上架的第一集為例，節目請來「高Ling」高海寧，與小方和Donald一起遊車河。一直以來，觀眾每次見到「高Ling」都會直接想起性感兩個字，但經過今次她在《鬼》節目的分享，才知道學生時代的她跟靈異界特別有緣，多次跟不同鬼魂近距離「接觸」，搞到「高Ling」不堪煩擾而爆粗。

《鬼上你架車》第一集嘉賓是高海寧，她分享讀書時代的連環撞鬼事件，愈聽愈驚！（劇照）

「高Ling」憶述，每逢冬天都會蓋很厚的棉被保暖，貪其帶來安全感，某夜竟然「凍醒」，「原來我同張被中間，有一道冷空氣，即係佢（棉被）浮起咗，所以就凍醒咗，然後我又係郁唔到，你當係你個腦醒咗，但身體仲瞓緊覺，呢個係有科學解釋嘅。咁嗰次我聽到聲，因為我讀基督教學校，團契嘅人教我遇到呢啲事要祈禱，我一郁唔到就祈禱，點知有把聲喺耳仔邊講，好近好近：『耶穌唔得閒理你！』我仲驚，因為媽咪拜佛，我就噏咗一句：喃嘸阿彌陀佛，跟住佢話：『佛祖都唔得閒理你！』好淡定，係一把男人聲，我當時好攰，心裏面就諗咗一句粗口，之後張被就『化』（一聲）跌番落嚟。」果然夠猛！

講真，如果沒有看過那節目，只將那些Gag位寫出來是不會覺得好笑，但一邊看三人的對答，又確實會很自然的笑得出，23分鐘節目，很快便看完，亦期待下一集，嘉賓關智斌會分享甚麼恐怖事情。事實上，第一集「高Ling」說幾次撞鬼經歷已非常精神，沒有冷場，但原來阿奴在節目第二部份分享的「空姐與印度人故事」更加驚嚇，而這些內容，無法亦無需用另外的畫面表達，偏偏製作組加插了很多，有點畫寫添足的感覺，如果單純捕足到車廂內外（攝製隊派出另一架車跟隨拍攝），如實呈現三人錄影時的真實表情和反應，效果會更理想。

同場加映：網民選「TVB運動系TVB女星」50強 高海寧59.2萬粉絲未夠登頂？

即點擊以下圖擊睇50名（由少至多）TVB運動女星以及未入列的「跑女」：