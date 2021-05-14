大叔的愛︱Stanley@MIRROR拒過份參考原版：驚演出時有太多影子！

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-14 18:30

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇於4月底煞科，ViuTV將在6月底播放，現時幕後團隊正加緊趕工完成後期。九位主要角色中，人氣男團MIRROR的成員佔去三席，分別是飾演田一雄的呂爵安（Edan）、飾演凌少牧的盧瀚霆（Anson Lo）和飾演呂俊霖的「大表哥」邱士縉（Stanley）。 監製盧思麟（Tommy）早前接受訪問時，大讚Edan與Anson Lo表現遠超預期，令他信心大增。「阿田呢個角色好需要喜感，Edan係完全做到，佢有種親和力，當佢做完一啲表情或者一啲動作，你會覺得呢個男仔好得意，我相信播出街的時候，觀眾都會喜愛佢。而Anson Lo本人性格同阿牧都好似，多愁善感，有幾場戲我要拍佢醞釀情緒，佢真係喺現場喊出嚟，你睇住啲眼淚係咁滴，所以我覺得佢哋兩個好犀利，雖然拍劇的經驗不是太豐富，但係今次佢哋兩個都拿揑得好好。」 至於Stanley，Tommy亦指他演出不俗，完全做到角色設定的預期效果。「我而家睇緊啲First Cut，Stanley佢做得好好，我哋想鋪排佢做到嗰種近似韓劇貼心Oppa，去到後期佢做足，佢處理得非常好！」Stanley坦言加入劇組之前有收看日本原版，但又不敢看太多。「因為我驚會有好多（原版）影子帶咗入嚟。」 撰文：游大東

Stanley飾演的角色呂俊霖，原版是由金子大地飾演的栗林歌麻呂，即「春田田」與「小牧」於「天空不動產」的同事，但因為港版集數加場，所以呂俊霖的戲份會較日本版增加。（資料圖片）

Stanley飾演的角色呂俊霖，原版是由金子大地飾演的栗林歌麻呂，即「春田田」與「小牧」於「天空不動產」的同事，雖然工作態度散漫，但竟然獲得不錯業績，性格粗枝大葉，自從知道「部長」黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）與黑澤蝶子（大塚寧寧飾）離婚後，主動追求蝶子，而港版飾演蝶子的，正是專誠由加拿大返港參演的簡慕華，角色名字叫慧珠，又名Francesca。

面對從演20年的前輩，Stanley早前受訪時坦言，開拍後第一次跟她對戲甚有壓力。「佢冇畀壓力我，純粹我好緊張啫，因為圍讀時候佢唔喺度嘛（返港後隔離，只能透過視像見面），我哋冇時間互相了解，所以第一次見面對戲嘅時候，我就好緊張，個人僵硬咗。」而飾演港版「部長」KK（翟國強）的黃德斌，Stanley也跟他有對手戲，他說德斌非常友善，故今次合作不覺得有壓力。

ViuTV新劇、港版《大叔的愛》已於4月底煞科，並將安排於6月底首播。圖中為9位主要演員（左至右）：邱士縉、Asha Cuthbert、簡慕華、盧瀚霆、呂爵安、黃德斌、練美娟、楊偉倫、陳子豐。（資料圖片）

港版的集數有15集，較原裝日本版超出一倍，所以監製Tommy說，部份原版的旁支角色，在港版會有更多情節發生，角色亦更見立體，所以今次演出前，Stanley有讓自己看原版《大叔的愛》，卻又不敢看太多。「之前冇睇，為咗拍呢套劇而睇番，但唔敢畀自己睇太多，原因係我驚會有好多（角色）影子帶咗入嚟，同埋港版集數更多，我角色上嘅性格同感情線嘅描寫會增加，成個人立體咗。」他又指，繼《地產仔》的阿鹿後，今次是再演地產經紀，所以拿揑角色上已有基礎參考，但要控制力度方面要稍作調整。

「我就係覺得上次太瘋狂、太跳躍，跳到觀眾可能一時三刻未接受到，所以而家再去演（地產經紀）嘅時候，會貼地啲、人性啲，都會有啲位可能會誇張少少，但一遇到感情位要認真嘅時候，就會變番人性少少。」Stanley又指，導演、監製都會在拍攝前跟演員一齊交流，冀令演出更有張力更有節奏，「導演同監製係畀好多空間我哋創作，因為佢哋覺得，喜劇係應該大家一齊Jam，唔係死跟劇本，所以喺現場無論邊一個人都會交好多唔同嘅意見出嚟，令到件事好活潑。」

Stanley指今次在《大叔的愛》再度飾演地產經紀，但會按照《地產仔》阿鹿的基礎上稍為調整。「今次會貼地啲、人性啲，都會有啲位可能會誇張少少，但一遇到感情位要認真嘅時候，就會變番人性少少。」（資料圖片）

專誠由加拿大返港的簡慕華在《大叔的愛》飾演慧珠（Francesca），與Stanley有很多對手戲和感情戲。（資料圖片）

Stanley的角色在港版戲份增加，變相更有多創作空間，相反「阿田」與「阿牧」似乎要較為跟足原版，Edan和Anson Lo皆認為，在演繹角色時要偏離日本版另行創作有難度。Edan說：「（有沒有變化）呢個真係一個難題，我覺得要睇角色，例如Stanley嘅角色，同日本版唔係好似，所以佢就可以做多啲自己想做嘅嘢，但我個角色同原版好似。加上原版《大叔》好睇嘅原因，係主角田中圭嗰種表演力，所以好坦白講，我真係有參考佢，但盡量喺唔同嘅位加啲自己諗到嘅嘢。」

Anson Lo亦指自己有參考林遣都在原版的演繹風格，為投入角色，他做了很多準備工夫。「我覺得原版嘅阿牧社交能力都幾高，除咗大家So Called係暖男之外，其實佢都幾活潑，同埋都幾鍾意笑，唔係一個沉悶嘅人。」他又說，自己埋位之前都有向黃德斌請教，「我問佢，阿牧呢個角色點樣可以做到平易近人得來又活潑呢？佢就講一句：『誒，得㗎喇，你臨場Roll機嗰下就會入戲㗎喇。』其實佢畀咗好大信心我，成日都讚我哋，雖然我哋經驗好少，超級少，但係佢都會不停話：你哋OK㗎！好鼓舞。」

Anson Lo感謝飾演KK的黃德斌在拍攝期間，給他與Edan很多鼓勵。（資料圖片）

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