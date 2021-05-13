倪晨曦獲任「香港乳癌基金會大使」 　落場示範正確術後瑜伽運動

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-05-13 19:27

日前，倪晨曦（Elva）獲任為香港乳癌基金會大使，於最新推出「乳癌手術後的運動指南」教育短片中示範一系列瑜伽運動，讓廣大乳癌患者了解及參照Elva教授的正確運動姿勢，有助改善手術後胸部和腋下疼痛、繃緊、麻痺及淋巴水腫等現象，使患者在乳癌康復路上更輕鬆，提升上肢和肩膀活動能力。因為大多數患者於手術後的上肢活動受到限制，如梳頭、舉手等都變得困難，嚴重到甚至不能完全舉起上肢。示範短片會在5月21正式推出，到時會上載至香港乳癌基金會官方網站及Facebook 專頁。

著名模特兒兼瑜伽導師倪晨曦&乳癌基金會主席霍何綺華。

基金會主席霍何綺華女士表示：「十分榮幸Elva答應擔任基金會大使，衷心感謝她的支持，抽出寶貴時間在短片中示範手術後運動，協助乳癌患者通過特別設計的運動，重新踏上正常的生活軌道。」

Elva表示 ：「據說每15秒，全球就有一名女性被確診患上乳癌，乳癌在香港更是女性頭號癌症。我覺得香港女性對於乳房健康關注度是不足的，希望大家都可以提高對預防乳癌的自我意識，對於乳房健康的疑問不要羞於啟齒；另外，在關注乳癌訊息的同時，大家也可以關愛受乳癌影響的人士；捐款支持基金會的工作，讓我們可以幫助更多乳癌患者及其家人。」

Elva教授的正確運動姿勢，有助改善手術後胸部和腋下疼痛、繃緊、麻痺及淋巴水腫等現象，使患者在乳癌康復路上更輕鬆，提升上肢和肩膀活動能力。

香港乳癌基金會主席霍何綺華此外，霍主席代表基金會表示十分感謝統籌總監周美鳳女士義務幫助及促成是次活動，由構思、聯繫、以至整體策劃均一手包辦，將專業知識帶給廣大市民，令大家獲益良多。

而統籌總監周美鳳女士則表示：「今次十分高興能將我多年公關經驗和人脈網絡貢獻社會，幫助受眾及乳癌術後患者、透過最新的視像手法、能迅速了解及跟隨片中運動示範步驟及方法，從而改善及減輕術後繃緊、麻痺與淋巴水腫等現象。此系列運動有助預防及減輕上述症狀、可增進自我照顧能力和生活質素、陪伴患者踏上康復之路。」

統籌總監周美鳳&著名模特兒兼瑜伽導師倪晨曦&乳癌基金會主席霍何綺華。

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