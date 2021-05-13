Jeffrey收入增加未諗買樓　讚MIRROR香港之光：睇過最好嘅演唱會

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-13 22:15

男神魏浚笙（Jeffrey）今天（13/5）現身中環出席泰國茶飲店開幕禮，吸引數十名粉絲到場支持。自ViuTV節目《調教你男友》和《膠戰》播出後，Jeffrey的人氣以及工作量均有所提升，他接受《香港01》訪問時感激客戶以及粉絲的支持：「有冇大大提升呢？都係咁喇，好多謝客戶、Fans嘅鍾意。」他坦承收入有所增加，不過卻未有考慮置業：「（收入）多咗少少，都好開心。要儲蓄為先，因為唔知之後發生咩事，儲錢穩陣啲。（有冇打算買樓？）完全冇，我呢啲爭太遠，冇咁易。」

Jeffrey現身中環出席泰國茶飲店開幕禮，吸引數十名粉絲到場支持。（葉志明攝）

除《膠戰2》外，Jeffrey亦有份參演ViuTV新劇《IT狗》初嚐拍劇滋味。他大讚對手岑珈其，亦希望將來有機會飾演不同角色：「珈其畀咗好多意見我，佢話『唔好驚，放膽去做』，有佢喺度我安心好多。將來都想試下唔同角色，上緊Acting Class。」今年畢業的他指現時會先專注學業：「主要學業為先，而家最後一個月、最後一個Semester，想完成晒學業先做其他嘢。」

自ViuTV節目《調教你男友》和《膠戰》播出後，Jeffrey的人氣以及工作量均有所提升。（葉志明攝）

Jeffrey早前與《膠戰》成員結伴欣賞MIRROR演唱會，他重提當日感覺時表現雀躍更大讚MIRROR是香港之光：「MIRROR好勁，去完Concert覺得佢哋係香港之光，冇悶場，每一個表演都好炸、好勁。我好少睇演唱會，係我暫時睇過最好睇嘅演唱會。（邊一Part令你最激動？）梗係Edan，Edan彈琴真係好Charm，我好鍾意Edan，佢係台上嘅表演真係好型，同《膠戰》真係兩回事。我哋喺台下Say Hi，佢有應我哋已經覺得好正，即係明星同我哋有互動。」