梁詠琪完成法式甜品文憑課程　有資格於法國當上Patisserie Chef

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-14 10:30

GIGI梁詠琪讀咗成年全日制「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」，早前再進行8.5小時考試。（IG：@gigileungwingkei）

45歲嘅Gigi梁詠琪早前報讀全日制「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」，經過480小時密集課程，再完成8.5小時考試後，呢日終於正式修畢文憑，唔單止有資格於法國開餐廳，更可以喺當地當上Patisserie Chef。

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Gigi梁詠琪依家已經有資格於法國開餐廳，更可以喺當地當上Patisserie Chef。

Gigi表示自己一直都有留意呢個課程：「去年趁疫情期間出埠工作減少，就做自己喜愛嘅事，立刻把握機會報讀。我起初擔心太辛苦，自己適應唔到，但後來覺得越學越好玩，學識如何製作以往在餐廳品嚐美味嘅法式糕點，非常有滿足感。」Gigi更坦言修畢「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑課程」後，不但可以有資格於法國開餐廳，更可以喺當地當上Patisserie Chef。但Gigi無諗過做甜品大師，只希望能學以致用回饋社會：「我希望做一個慈善義賣活動，與粉絲分享畢業喜悅之餘，又可做善事。於是將自己想法同學校分享，同班同學們及老師非常積極幫忙，一起馬不停蹄連續12小時，製作手做法式朱古力(chocolate Bonbon)，所得收益捐贈畀『小黃花慈善教育基金』。」