曾列入健力士的「樂壇教父」Uncle Ray退休　曾扶助許冠傑成名

最後更新日期: 2021-05-15

著名唱片騎師 Uncle Ray(Ray CORDEIRO,郭利民)縱橫香港廣播界逾 70 載,他昨晚(5 月 14 日)最後一次在香港電台第三台主持直播節目《All The Way with Ray》,與各位聽眾在大氣電波中道別後,正式放下耳機,告別電台主持工作。

現年 96 歲的 Uncle Ray 被列入健力士世界紀錄大全成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」,敬業樂業的他經常風雨不改主持電台節目,以音樂慰藉人心。但因疫情關係,他早前宣佈於 5 月中退休並開展新生活。

Uncle Ray 昨晚(5 月 14 日)最後一次在香港電台第三台主持直播節目《All The Way with Ray》,他如常為聽眾選播多首英文經典金曲。

在最後一晚《All The Way with Ray》節目中,Uncle Ray 如常為聽眾選播多首英文經典金曲,而在節目最後一小時。而在節目最後一小時,身處多倫多的杜麗莎(Teresa CARPIO)致電回港向 Uncle Ray 送上祝賀,她更即席在大氣電波中演唱《Fly Me to the Moon》,表達對 Uncle Ray 的思念與關愛。隨後,香港電台英文台台長蔡浩然(Hugh CHIVERTON)、香港電台第三台節目總監高誼德(James GOULD)、資深主持 Peter KING 及Simon WILSON 更輪流現身直播室,與 Uncle Ray 一同細訴他廣播生涯的難忘經歷及珍貴回憶。節目結束前,Uncle Ray 選播了意大利歌曲《Time to Say Goodbye》與聽眾道別,亦象徵他逾 70 載的精彩廣播生涯圓滿落幕。熱愛音樂的 Uncle Ray 於家中收藏超過二萬張黑膠唱片,其中包括 The Beatles 的紅、白、藍三色精選碟,以及法蘭仙納杜拉(Frank SINATRA)的親筆簽名唱片。

Uncle Ray 在節目中細訴他廣播生涯的難忘經歷及珍貴回憶。

Uncle Ray 一直致力推動電台廣播及本地流行樂壇的發展,多年來獲得不少嘉許及榮譽。他除了在節目中推介西方流行音樂,亦曾經為聽眾帶來不少樂壇經典歌手及樂隊訪問,而前後共三次專訪 The Beatles 更成為他個人事業上的里程碑。Uncle Ray 向來亦傾力推動本地樂壇發展,更將現場演奏帶入港台節目,為本地年輕樂隊及歌手提供演出平台。他曾扶助的本地歌手許冠傑日前更特意與太太 Rebu 親臨港台直播室探班,並送上親筆寫上「Always in our Hearts」字句的陶瓷心意掛飾,親自祝賀 Uncle Ray 榮休。

Uncle Ray 於 1924 年出生於香港,1949 年加入麗的呼聲出任撰稿員,後獲升為唱片騎師,主持首個節目《Progressive Jazz》。及後他於 1960 年加入香港電台,成為英文台的 Head of Light Music,自此一直在港台工作,並由 1970 年開始主持香港電台最長壽的音樂節目《All The Way with Ray》。

節目結束前,Uncle Ray 選播了意大利歌曲《Time to Say Goodbye》與聽眾道別。

