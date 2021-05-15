Jer柳應廷曾拒入MIRROR　慶幸冇偶包唔似姜濤：我可以行街拍拖

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-05-15 23:15

男團MIRROR成員柳應廷（Jer）接受電台訪問時重提三年前裸辭追夢，參加《全民造星》卻在99強首回合全紅燈遭淘汰。時至今日，28歲的Jer坦承當日對他打擊甚大，故早前接受陳志雲專訪時不禁爆喊：「當日自覺輸咩？因為我唱歌冇諗過要表情管理，之前我一直busking冇諗咁多，到比賽每一個評判一撳紅燈，我會緊張眨一次眼，到最後歇斯底里唱，係想盡力挽回評判嘅心，但唔成功，嗰次係人生第一次跳出舒適圈追夢，點知第一步就要走，好唔甘心。」

男團MIRROR成員柳應廷接受電台訪問時重提三年前裸辭追夢，參加《全民造星》卻在99強首回合全紅燈淘汰他坦承當日對他打擊甚大。

事後，Jer指收到花姐邀請參加復活賽時是「𦧲飯應」。不過二十強落敗後，花姐三顧草廬蘆力邀他加入MIRROR出道，他卻多番婉拒：「我推咗兩次，花姐都話：『你唔好咁急推住，考慮吓先！』係因為我唔擅長跳舞，我強項係唱歌，冇幻想過跳唱組合或MIRROR會點發展。到第三次，花姐再話：『你睇下近年香港唱得好嘅新人有幾多個出到嚟？』就係要先畀樂迷認識你！」

至於三年來如何克服入行後的演出，他指要比隊友花上十倍功夫：「其實我每次排新歌舞都會嗌救命，譬如Anson Lo一個鐘就記晒成隻舞，我要花足一星期。唔止Lokman，所有人都會幫我、教我舞步，我返到屋企亦要不斷練。」

不過二十強落敗後，花姐曾三顧草廬力邀他加入MIRROR出道，他卻多番婉拒。（IG/ @jeremylaous）

憑唱功加上MIRROR的人氣，Jer去年與Anson Lo、AK各自單飛，他最後成大贏家坐上「叱咤生力軍」金獎寶座。對於好兄弟AK三甲不入，Jer於台上的感言更被指間接踢爆兄弟「黑面」，他說：「我同AK同年，都係由細到大睇叱咤兼好重視呢個頒獎禮。三個人得兩個有獎，我感受到AK唔開心。其實當時我喺台上嘅說話係好即興，但俾人覺得似幸災樂禍。我講嘢唔叻、用詞亦唔恰當要改善，事後亦有同AK傾點一齊加油。」

經歷叱咤一事，Jer指AK一度創傷大至考慮暫停單飛派歌：「他今年出新歌《黑之呼吸》都要衝破好大嘅心理關口，我知道AK本身諗過唔再出Solo歌。因為上年嘅創傷對佢真係好大，作為兄弟見到他踏出呢步，大家都好支持。」

憑唱功加上MIRROR的人氣，Jer去年與Anson Lo、AK各自單飛，他最後成大贏家坐上「叱咤生力軍」金獎寶座。（IG/ @jeremylaous）

對於在MIRROR中姜濤最受歡迎，Jer坦言一定有羨慕，但亦同時要以姜濤作榜樣鞭策自己，不過他也慶幸自己沒對方的偶像包袱：「我開心自己冇咩『偶包』，我出道時已宣布有女朋友，呢件事姜濤一定做唔到，他而家出街都難。我公開咗有伴侶，反而係好很舒服嘅事，我哋可以光明正大行街。雖然有人認得你想影相都會令伴侶尷尬，咁就搵啲唔太多人嘅地方出街。銅鑼灣、旺角就難啲去，唯有去山頂公園或帶狗狗去海灘散步！」

同場加映

MIRROR演唱會慶功現場 12子興奮碰杯姜濤咩事天然呆？