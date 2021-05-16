晚吹｜前無綫編劇力數大台六宗罪　台前幕後不尊重連道具都要做埋

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-16 14:53

由林二汶及余迪偉主持的ViuTV節目《晚吹 - 又要威 又要戴頭盔》，邀請各行各業人士談及工作經歷。在最新一集找了三位編劇講述行內被拖糧、改劇本、兼任道具製作等辛酸史。前無綫編劇阿茄、電影編劇任俠和電影電視編劇歪同學在節目中談及編劇秘聞，而阿茄更愈講愈嬲，最後還除了頭盔力數無綫六宗罪。

晚吹｜前無綫編劇爆某男主角鍾意大改劇本︰改到要下載返佢個版本

前無綫編劇阿茄、電影編劇任俠和電影電視編劇歪同學在節目中談及編劇秘聞。（電視畫面）

阿茄直言在無綫工作時不被尊重，有時候連劇中道具都要親手製作。提到有次拍攝古裝劇，編劇還要寫皇上奏摺上的字，就連橫幅、揮春及墓碑都要寫。二汶問到其實是否尊重編劇才讓所有有關文字都想編劇操刀，阿茄即說：「如果係尊重係專業，係會有Database紀錄好有關嘅嘢，大台係有道具部專門去做，而唔係編劇去搞埋，因為編劇要處理份劇本其實分唔到身！」

阿茄更愈講愈嬲，最後還除了頭盔力數無綫六宗罪。（電視畫面）

阿茄透露有劇集播出後引起極大迴響，當中有演員被網民取笑，監製就要編劇以劇集名義去開設Facebook專頁跟大眾解釋：「呢啲應該Markting去做，冇理由編劇去做，而且係工作以外時間去處理。」並直言編劇在無綫是最卑微的職位，沒有同事敢發聲只能硬食。

另外，他指無綫高層權力鬥爭非常嚴重。試過高層之間有衝突，踢走原本的編劇要阿茄那組頂上，由於要遷就廠期，他們被迫在一個月內創作二十集劇本：「喺一個月內根本係冇可能做到，所以被迫要飛紙仔，每日寫出嚟。嗰個月最高峰有十二、三人返工，無得日日返（返屋企），只能夠輪流返屋企休息。」

阿茄表示電視台跟電影編劇不同之處就是，大台編劇組跟製作部完分割，製作部安排了什麽時候、工作時間及那個廠期，任何人都不能改，因為製作部地位比編劇組高，完全是本末倒置：「已經喺有限時間寫劇本對白，仲要因為遷就個廠期而去創作，好似今日係男主角個廳個廠景，編劇點都嘔啲男主角喺廳嘅戲出嚟拍！」

編劇行業經常被業界忽略。（電視畫面）

由於大台編劇不能跟場，編劇與演員互不接觸互不相識，阿茄坦言每次煞科宴都會出現尷尬情況：「啲人全部唔識我哋，我哋坐埋一邊自己食，試過啲藝人因為唔識我哋，會對住啲導演監製話多謝乜哥，加對白畀佢，又畀佢改對白，我哋班編劇坐喺度聽到會好嬲！」亦有藝人在頒獎禮台上感謝梳化服、清潔阿嬸，都不會感激編劇，藝人根本不知道對白是編劇寫的，因為他們跟編劇沒有任何接觸。

電影編劇任俠。（電視畫面）

最後阿茄指無綫是製作為主導，還曾在另一訪問中爆如果主管是曾勵珍，她旗下的監製全屬經理級，其他編劇最多只能躍升至副經理級。 阿茄直言又無綫人工低，2016年入職只有$11500，滿一年後加薪$500。最離譜是臨續約前，突然改口指兩年才加一次薪，令他大感心灰，還指韋家輝、張華標等神級編劇，能夠編劇變監製已成歷史。