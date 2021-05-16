ERROR自肥企画︱何啟華遭整蠱跌落地窿　Mike導爆兩年半前已構思

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-05-16 22:30

《ERROR自肥企画》自5月初在ViuTV首播後，迅速於網絡掀起討論熱潮，Google Trend的關鍵字搜尋率大幅攀升，連帶ERROR四子和負責幕後製作的「無制限OT編集団」人氣急升，他們的Instagram帳戶追蹤人數持續創新高，最有趣是，於節目中扮演Agent. L的導演曹梓沖（Alfred），現時的粉絲數目正邁向兩萬大關，而儼如「ERROR第五人」的「格仔導演」劉諾衡（Mike）亦已衝上6.6萬，更有支持者在facebook開設群組「格仔Mike導絕對應該有應援會」，相當巴閉，難怪有電視台中人講笑話：做幕後隨時容易紅過做幕前。 大量「估你唔到」的踩界內容，勞思動眾整色整水，只為博君一粲，絕對是這個節目令大量觀眾「入坑」的關鍵，縱觀過去十集，最能夠令觀眾翻睇再翻睇的第一位，必定是第四集「ERROR遊‧詐‧詭」出現的「地陷之計」，受害者「Dee哥」何啟華因誤信製作團隊會拍攝「ERROR流忍者」部份內容，在使出絕招「鳳凰不死鳥」朝鏡頭方向奔走的時候，身「陷」由薯片和發泡膠等防撞物料堆疊而成的大咕窿，在鏡頭下，全方位、多角度出醜，更肉隨砧板上，需高舉「我係×頭皮」標語，令台前幕後和觀眾笑到標眼水，難怪「阿Dee」高呼：「又呃我信任？！」事後「Mike導」透露，原來他們為這一幕大整蠱，足足籌備兩年！ 撰文：游大東

「阿Dee」何啟華在《ERROR自肥企画》慘遭經歷「地陷大整蠱」。（何啟華facebook專頁）

《花姐ERROR遊》是「Mike導」第一個「揸Fit」的綜藝節目，2018年年底在日本東京與大阪拍外景，2019年2月初播出，而這個「地陷大整蠱」的靈感，早在香港埋班籌備的時候經已出現，「冇錯，拍第一輯《ERROR遊》嘅時候，係有諗過呢個整蠱㗎喇！」最終要等到2021年，即兩年半後才能夠成事。究竟點解？

「Mike導」解釋，既然拉大隊飛往日本拍節目，當然不想隨隨便便拍些甚麼返香港，「當時覺得，我哋去到日本，人哋啲整蠱節目好厲害嘛，就想試下跟住拍番一模一樣嘅嘢，最後我哋揀咗跌落窿入面咁樣嘅環節。」他說，當時並沒有計劃鎖定阿Dee為目標，「係諗住先有人應承咗我哋，跟住先再安排整蠱邊個嘅，唔係一早計劃咗畀阿Dee嘅。」可惜因為預算問題，令整蠱大計需要擱置。

「Mike導」劉諾衡透露，在《ERROR自肥企画》出現的「地陷大整蠱」早於兩年半前已構思。（instagram.com/soaplau）

「當時《花姐ERROR遊》嘅Budget比較緊迫，不足以令我哋去進行呢件事，跟住就冇咗。」最使錢的環節，是場地和找人挖地的薪金。「喺日本拍嘢，需要有極詳細嘅計劃書畀當地嘅製片，佢先會幫我哋做到嘢，冇啦啦話想喺人哋嘅地方話要掘窿，好難做到，最後收到覆番嚟係話人工同埋場地加加埋埋好貴，一聽到都知道唔會拍到落去。」有幾貴？「Mike導」說，如果當時落實在日本完成這個整蠱環節，製作成本大約足夠開拍兩集《花姐ERROR遊》。

結果一等再等，等到2021年，因為ViuTV決定開拍《ERROR自肥企画》，這個「地陷大整蠱」總算能夠再度啟動，並於元朗某處完成拍攝，「Mike導」坦言，今次算是一次極滿意的「自肥」舉動。「呢個Item一直都想拍，最後靠自己嘅團隊一手一腳做到，所以好爽。」「Mike導」又透露，周一晚（17/5）播出的《ERROR自肥企画》第11集「BTS」，將會公開更多這個大整蠱的構思理念和細節，提醒粉絲緊記要準時收看。

點擊下圖，欣賞更多阿Dee在《ERROR自肥企画》的型仔相和搞笑相：