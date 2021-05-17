郭富城錫老婆變最佳女婿　月租８萬豪宅方便外母聚天倫

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-17 20:27

郭富城將豪宅嘅天台改成花園，夠晒老婆同兩位寶貝女玩。（微博圖片）

方媛婚後除了專心相夫教女外，亦熱衷拍片分享扮靚心得，喺佢上載嘅影片同照片當中，可見郭富城位於大坑道嘉園嘅3千呎豪宅空間感十足：主人房洗手間有按摩池、天台有花園、籃球場、泳池，足不出戶都可以同兩位小公主玩足一日。

為方便外母照顧兩個孫，郭富城租咗同一大廈嘅連平台花園單位。(微博截圖)

大坑道嘉園只有16個單位，實用面積由611呎至2,816呎。除郭富城外、周秀娜、余德丞亦係住客。(google map圖片)

另外，郭富城為方便外父、外母享天倫之樂，早年在嘉園一樓月花8萬多元，租多一個連平台花園的單位，由方媛上載嘅影片所見，露台有長枱有椅，仲放滿盤栽，足見方媛投放了不少心思佈置。另外，有指自從方媛父母進駐嘉園後，郭富城每月都會俾6位數字家用予兩老。

熊黛林婚後進駐司徒拔道過億豪宅。(微博圖片)

而同樣十分照顧外母嘅，仲有城城前度女友熊黛林（Lynn）的老公郭可頌。熊黛林16年嫁給郭可盈弟弟郭可頌後，名車、豪宅、鑽戒連環收，而自從懷上孖女後，郭可頌已即時安排外母由南京來港，其間被影到一行人去到大坑徑名門睇樓，入場費近3千萬港元，孝心同誠意都百分百。

身家至少過百億嘅郭可頌，為方便外母照顧孫女，斥資逾千萬買入豪宅贈送對方。(微博@熊黛林)

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